Manejaba sin papeles, chocó contra un camión de basura y se negó a la prueba de alcoholemia

El accidente de tránsito ocurrió esta mañana en Centenario. La conductora viajaba con un menor y no tenía licencia ni seguro.

La jornada del sábado comenzó de forma turbulenta en Centenario , cuando una mujer que manejaba un vehículo chocó contra un camión de basura provocando graves daños materiales. La conductora circulaba sin licencia ni seguro y, además, se negó a realizarse el test de alcoholemia.

El episodio tuvo lugar en la Avenida Lago Traful, durante las primeras horas de la mañana del sábado, alrededor de las 6:40. Los protagonistas del hecho fueron una mujer de 33 años que viajaba a bordo de un Fiat Uno, acompañada por un adolescente de 12 años —ambos oriundos de Vista Alegre—.

En el otro vehículo, un camión recolector de residuos marca Scania perteneciente a la empresa Cliba , circulaba un hombre de 45 años, vecino de Centenario, que se encontraba realizando tareas habituales de recolección.

La dinámica del accidente

Según se pudo determinar, el rodado mayor circulaba por avenida Lago Traful en sentido sur, mientras que el Fiat Uno se dirigía hacia el norte.

Al llegar a la intersección con la calle Santa Teresa de Jesús, el auto impactó de frente contra el lateral izquierdo trasero del camión, un golpe que dejó severos daños en la parte frontal del vehículo menor.

choque centenario Gentileza Centenario Digital

Minutos después, se hicieron presentes en el lugar personal policial de la Comisaría 52, efectivos de Tránsito Villa Obrera y una ambulancia del Hospital Dr. Natalio Burd para asistir a los involucrados.

En el lugar, los agentes de Tránsito le realizaron el test de alcoholemia al chofer del camión, que arrojó resultado negativo.

La mujer circulaba fuera de regla

A causa de los golpes que sufrieron los ocupantes del Fiat, ambos fueron trasladados al hospital local para brindarles atención médica. Una vez allí, intentaron realizarle el test de alcoholemia a la conductora, quien se negó rotundamente a la evaluación.

choque centenarioo Gentileza Centenario Digital

Además, las autoridades constataron que la mujer no portaba licencia de conducir y tampoco contaba con el seguro obligatorio para circular. Por este motivo, se le labraron las actas contravencionales correspondientes, mientras que ambos rodados fueron entregados en el lugar de los hechos.