Cutral Co: se cansaron de delincuente que comete delitos en sus salidas y pasará 32 años preso

Está alojado en la U22 y en el último incidente que protagonizó, la Policía le secuestró una pistola de nueve milímetros. Le habían dado permiso para trabajar.

El delincuente que cumple sus condenas en la U22, cada vez que obtiene salidas, comete algún delito.

Un delincuente que permanece alojado en la Unidad de Detención 22 de la ciudad de Cutral Co (U22) cansó a los jueces por una serie de hechos cometidos durante sus salidas transitorias y se le impusieron 32 años de cárcel efectiva. La unificación de las condenas se concretó en la semana que pasó.

La última detención del interno de la U22 se remonta a marzo pasado, cuando en un operativo preventivo de la Policía de Cutral Co tuvo que ser perseguido y demorado. La sorpresa de los agentes fue doble: el sospechoso se encontraba gozando de una salida laboral y, además, se encontraba armado con una pistola de 9 milímetros, con varios cartuchos.

Esta última situación fue la que colmó la paciencia de los magistrados debido a que el hombre, identificado por sus iniciales como A.S.B., arrastra otros incidentes similares desde su encierro en la década pasada.

Primeras salidas en 2017 y, reincidencia

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial neuquino, el delincuente pudo acceder a sus primeras salidas transitorias en 2017 y lejos de mostrar el apego a la ley, volvió a protagonizar un asalto. Justamente, el hombre terminó condenado por robo calificado y los magistrados avanzaron con una primera unificación de penas.

Pasados algunos años, la defensa reiteró el pedido de salidas y el área de Ejecución Penal se pronunció de manera positiva. Sin embargo, una vez más, el hombre volvió a delinquir.

En las últimas semanas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa se limitaron a avanzar en un acuerdo de responsabilidad penal y solo restaba la imposición de la pena.

armas secuestradas2.jpg La Policía logró incautar dos armas de fuego que los pistoleros ocultaban en una camioneta Toyota. Gentileza Policía del Neuquén

Un tribunal conformado por Leandro Borgonovo, Vanesa Macedo Font y Laura Barbé hizo un repaso de la situación del condenado y en la audiencia de determinación de la pena, realizada en el inicio de la semana hábil pasada, comunicaron que el último castigo era de 3 años y medio de cárcel por la portación de arma de fuego. De igual modo, recordaron las penas anteriores y puntualizaron que la pena definitiva será de 32 años.

Macedo Font explicó que se valoró “la información que trajeron las partes y entendemos que las circunstancias que han trabajado para merituar la pena por la portación resulta razonable. Entendemos que las penas son ajustadas a derechos”.

Beneficios polémicos

El otorgamiento de determinados beneficios a delincuentes bajo investigación o condenados siempre es motivo de polémica y varias mujeres y hombres se muestran impunes apenas acceden a salidas o, logran algún cambio en la medida cautelar como lo es la prisión domiciliaria.

Durante la semana que pasó, por ejemplo, un ladrón de autos neuquino perdió el beneficio de la prisión domiciliaria porque se verificó que incumplió en dos oportunidades las disposiciones de la justicia.

En una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de esta capital, la asistente letrada Nadia Pérez describió lo sucedido con un hombre que está imputado por una tentativa de robo y que, en los últimos meses, violó en dos oportunidades la domiciliaria.

De manera previsible y ante el enojo del MPF, el juez que presidió la audiencia le puso fin al beneficio y le dictó la prisión preventiva.