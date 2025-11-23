En 8 fotos, así se vivió el Gran Fondo 7 Lagos

La competencia unió a cientos de ciclistas en una jornada de clima ideal y confirmó su gran noticia: será fecha clasificatoria UCI para el Mundial de Francia 2027.

El Gran Fondo Siete Lagos vivió este fin de semana una de sus ediciones más destacadas , con un clima inmejorable y un entorno natural que volvió a posicionar a la región como uno de los escenarios más convocantes del ciclismo sudamericano. Corredores de distintos puntos del continente llegaron para competir y disfrutar de la clásica prueba que une Villa La Angostura con San Martín de los Andes.

Desde las primeras horas del día, la comunidad local y el público visitante acompañaron la largada, alentaron en diferentes tramos del circuito y respaldaron la iniciativa de seguridad vial que se puso en marcha para garantizar el desarrollo ordenado del evento. Según destacaron los organizadores, las medidas funcionaron de manera positiva y permitieron una jornada sin incidentes significativos.

Uno de los momentos más emotivos fue el GF Kids , donde niñas y niños participaron de un circuito especialmente adaptado para ellos. La propuesta infantil volvió a reunir a familias completas y reforzó la apuesta del evento por promover el deporte desde edades tempranas, en un entorno seguro y recreativo.

SMAndes_FedericoSoto Gran fondo 7 lagos Manu Urcera _DSC1538 Federico Soto

La noticia más relevante llegó de la mano de la Unión Ciclística Internacional (UCI): a partir de ahora, el Gran Fondo Siete Lagos será fecha clasificatoria para el Campeonato del Mundo que se disputará en Francia en 2027. La confirmación posiciona al evento dentro del calendario global y representa un fuerte impulso para su crecimiento deportivo y turístico.

Resultados oficiales

En la categoría Ruta Elite Masculino, el primer lugar quedó en manos de Lucas Gaday, quien completó el recorrido en 02:34:04. A poco más de un minuto ingresó Tomás Conte con 02:35:11, tiempo que compartió con Enrique Estévez, tercero en el podio.

SMAndes_FedericoSoto Gran fondo 7 lagos_DSC2070 Federico Soto

En tanto, en Ruta Elite Femenino, la ganadora fue Sofía Martelli con un tiempo de 02:53:24. La escoltaron Marina Fernández con 02:57:09 y Pamela De la Iglesia, quien cerró el podio con 03:00:38.

Los resultados completos pueden consultarse en el sitio oficial: granfondosietelagos.com/clasificaciones.

Mirá todas las imágenes

SMAndes_FedericoSoto Gran fondo 7 lagos ganador Lucas Gaday _DSC1416 Federico Soto

SMAndes_FedericoSoto Gran fondo 7 lagos Sofia Martelli _DSC1638 Federico Soto

SMAndes_FedericoSoto Gran fondo 7 lagos_DSC1497 Federico Soto

SMAndes_FedericoSoto Gran fondo 7 lagos_DSC1689 Federico Soto