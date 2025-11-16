Cutral Co: zafó de una condena por drogas gracias a sus destacadas notas en la universidad

Un joven que enfrentaba una causa por tenencia de estupefacientes le dijo al juez que se había equivocado y resaltó que estaba comprometido con sus estudios.

Un estudiante universitario que estaba bajo sospecha de vender drogas e n la ciudad de Cutral Co logró zafar de una condena luego de confirmar que se encuentra cursando sus estudios en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y, además, exhibió sus muy buenas notas en distintas materias. Reconoció que se había equivocado.

La causa penal que involucró al joven se abrió en los primeros meses de este año luego de que los integrantes de la División Antinarcóticos hicieron un allanamiento en una vivienda del barrio Pueblo Nuevo . El resultado fue muy positivo porque no solo se encontró un ladrillo de marihuana de casi medio kilo sino también una veintena de envoltorios con la misma sustancia.

Frente al hallazgo de la droga, se le dio intervención al juzgado federal de esta capital y el joven, en aquel momento todavía un adolescente de 17 años, fue imputado por tenencia simple de estupefacientes.

Acuerdo entre las partes

La investigación sobre el menor avanzó con distintas actuaciones y desde la defensa oficial como la asesoría del Menor se logró demostrar que había empezado una carrera universitaria y que tenía notas destacadas.

En estas circunstancias, se llegó a la definición del proceso, donde la fiscalía y la defensa decidieron avanzar con un acuerdo. Entre otros puntos, resolvieron concretar una salida alternativa al juicio y más allá de la responsabilidad penal, considerar su edad al momento del hecho.

A la hora de emitir su opinión, el asesor de Menores no puso objeciones y rescató el informe social, donde se exhiben los avances del joven en sus estudios.

Tras las exposiciones de las partes, el juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF) decidió homologar lo acordado y confirmar la absolución del joven.

El magistrado resaltó el informe socioambiental, donde se brinda una completa descripción de los estudios del joven, con una carga horaria muy importante y un gran compromiso de su parte. También enfatizó que, en su entrevista con los profesionales, señaló que quiere estudiar y poder progresar.

El joven no solo tuvo oportunidad de entrevistarse con profesionales de servicio social sino también fue objeto de una indagatoria, donde también se encargó de informar que se encontraba estudiando.

A la hora de brindar sus razones por la tenencia de la droga, explicó que “estuvo muy dejado” y que, tras el allanamiento de la Policía, tomó conciencia de que “eso estaba mal”.

Homologación del juez

Finalmente, el juez federal apuntó que se cumplían los controles de constitucionalidad, legalidad y logicidad previstos para este tipo de acuerdos entre las partes.

Asimismo, se encargó de explicarle al imputado el resultado de la investigación y que la tenencia de la droga no reveló una "ultra intención" más allá de que era una cantidad importante. En cuanto a otros elementos que tuvo presente el juez, enumeró la ley de minoridad, los precedentes de la Corte IDH y Tratados Internacionales como la Convención de los Derechos del Niño.