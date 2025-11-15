Está prófugo un joven que le disparó a su suegra: se cortó la tobillera electrónica

Tiene al menos otras dos causas en proceso, por agredir a un policía y dispararle a otro hombre. Cumplía domiciliaria en Cutral Co.

Maykol Sebastián Benavidez es un joven de 25 años que fue declarado prófugo esta semana tras cortarse la tobillera que monitoreaba el cumplimiento de su prisión domiciliaria. El imputado tiene varias causas en su haber, pero una de las más resonantes es por haberle disparado a su suegra en agosto pasado.

Según informó La Voz del Neuquén, Benavídez se encontraba cumpliendo una prisión domiciliaria con tobillera electrónica en la casa de su madre, pero días atrás, se detectó que el dispositivo de monitoreo había sido violentado.

Por motivos de seguridad, este tipo de dispositivos arrojan una alerta inmediata cuando la persona que los usa intenta retirarlo por la fuerza y así fue que los efectivos de Cutral Co se enteraron de que Benavídez intentaba darse a la fuga.

Inmediatamente, los uniformados se dirigieron al domicilio y encontraron al joven, quien intentó justificar la alerta por daño, asegurando que el aparato se le había desprendido “accidentalmente” mientras jugaba con su perro.

Tras constatar los daños en el dispositivo, los agentes dieron aviso a la Fiscalía de Ejecución Penal de Cutral Co, que ordenó la permanencia de una consigna policial en la vivienda. Sin embargo, hasta que se dio esta orden, pasaron unos minutos en que el joven quedó sin vigilancia, momento que no dudó en aprovechar.

Para cuando el patrullero regresó a la casa de Benavídez una hora después, el joven ya no estaba. Así lo confirmó su madre, quien indicó desconocer el paradero de su hijo.

A raíz de esto, se comunicó nuevamente lo ocurrido a la fiscalía y se lo declaró como rebelde, comunicándose su búsqueda a todas las unidades policiales.

Qué hechos se le atribuyen al prófugo

Según consta en los legajos de la fiscalía, Maykol Sebastián Benavidez se encontraba con prisión domiciliaria por varios hechos en proceso que lo tienen como protagonista.

El primero de ellos es una tentativa de homicidio agravada por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, ocurrida en enero de este año, cuando Benavídez le habría disparado a otro joven en una confusa situación.

Luego, el 12 de agosto cerca de las 18, se le atribuye haberle disparado a su suegra, ocasionándole lesiones leves tras una discusión.

Finalmente, el mismo día pero alrededor de las 22 y tras quedar detenido por ese último hecho en la Comisaría 15, Benavídez pidió ir al baño y, mientras se dirigía por un pasillo de la alcaidía, agredió de forma sorpresiva y violenta a un efectivo policial que lo custodiaba, propinándole un golpe de puño en el pómulo izquierdo que le ocasionó lesiones leves.

Por estos tres hechos aún se encuentra acusado y permanecía con la detención en modalidad domiciliaria.

El prófugo tiene 25 años, es de nacionalidad argentina, mide 1,65 metros de altura, es de contextura delgada y posee tez trigueña y cabello y ojos oscuros.

Cualquier información sobre su paradero puede ser brindada llamando al Comando Radioeléctrico de Cutral Co (2996319142), al 101 o presencialmente en la comisaría más cercana.