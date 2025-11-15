Una narco irá a juicio por instigar el crimen del municipal Javier Charpentier

El crimen del trabajador municipal fue cometido por otras dos personas en febrero de 2024, cuando Charpentier llegaba a su lugar de trabajo.

Suyai Contreras, presunta delincuente narco e instigadora del brutal crimen del municipal Javier Charpentier, será llevada a juicio. La fiscalía buscará probar su rol detrás del homicidio del trabajador de Plaza Huincul y de los ataques armados para intimidar y silenciar a su familia tras el asesinato.

El fiscal jefe Gastón Liotard precisó que a la imputada se le reprocha haber ordenado el crimen de Javier Charpentier. “Hemos recabado que le dio la orden al condenado (Matías Emiliano) Díaz, quien ya se encuentra cumpliendo pena ” , afirmó durante la audiencia.

Según la acusación, el 8 de febrero de 2024, entre las 6:45 y las 6:55, en la zona del cargadero municipal —sector conocido como ex talleres de YPF—, Díaz interceptó a Charpentier cuando éste se retiraba del lugar a bordo de un camión Mercedes Benz. Armado con una pistola calibre 9 mm, realizó al menos 13 disparos, siete de los cuales impactaron en la víctima y le provocaron la muerte por un shock hemodinámico derivado de una lesión vascular en el cayado aórtico.

fiscal jefe liotard

La teoría del caso sostiene que Díaz actuó por orden de Contreras, quien lo determinó a cometer el homicidio en el marco de un conflicto de larga data entre su entorno familiar y el de la víctima. Tras el ataque, Díaz huyó en un camión regador —propiedad de la imputada— conducido por Alberto Alejandro Pérez -condenado como cómplice. Por esto, tanto Díaz como Pérez ya fueron condenados a 10 años y 8 meses de prisión por su participación.

La imputada, quien permanece en prisión preventiva, será juzgada entonces como instigadora del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La señalan por "apretar" a los familiares del municipal

Tras resolver el pase a etapa de juicio por la instigación del homicidio, el fiscal jefe también pidió que se habilite el juzgamiento por haber instigado una serie de ataques con armas de fuego respecto de otra persona, familiar de la víctima Charpentier, en el marco de los mismos conflictos.

Se trató de tres agresiones con disparos de arma en la vía pública cometidas en Plaza Huincul el 29 de marzo, el 30 de mayo y el 4 de junio, algunas de las cuales fueron informadas por LM Neuquén. Esto se debió a que la familia del trabajador municipal siempre señaló a Contreras como la responsable detrás del crimen de Javier, por lo que ella pretendía hacerlos callar.

suyai contreras audiencia.jpg Gentileza La Voz del Neuquén

En este caso, se le atribuyó el delito de abuso de armas, al igual que en el homicidio, en carácter de instigadora.

Tras escuchar las teorías del caso de la fiscalía y los pedidos de las partes, el juez Lisandro Borgonovounificó las causas y dispuso que todos los delitos se juzguen en conjunto, ante un tribunal colegiado de tres integrantes. Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar las audiencias del debate de acuerdo a la cantidad de testigos a declarar.

Suyai Contreras permanece detenida en prisión preventiva desde agosto, cuando la fiscalía descubrió a través de escuchas telefónicas que la delincuente narco ofrecía dinero y una camioneta a quien se encargara de matar a la fiscal Mayra Febrer.