Arrancó el juicio contra el "Gordo Fede" por el crimen en Villa Ceferino

El crimen fue cometido la noche del 12 de enero de este año, en una vivienda de calles Castelli y Catriel, en el Villa Ceferino.

El crimen de Francisco Basualdo Mallicán se produjo el domingo a última hora de la noche en el barrio Villa Ceferino.

Esta semana arrancó el juicio contra el "Gordo Fede", el conocido narco de Villa Ceferino señalado por haber matado a un hombre que acudió a su kiosco narco para comprar droga: Francisco Basualdo Millacán. El debate por el crimen finalizará el próximo miércoles y hay 40 testigos citados.

Con la acusación a cargo de la fiscal del caso, Lucrecia Sola, este viernes arrancó el juicio contra el narco, identificado como Federico Abello, por el homicidio perpetrado la noche del 12 de enero de 2025 , en el barrio Villa Ceferino.

En el debate también se analizará un hecho previo imputado al acusado por tenencia ilegal de arma de fuego en 2023.

Desde la formulación de cargos, la teoría de la fiscalía es que hasta la casa de Abello -ubicada en calles Castelli y Catriel- llegó Basualdo Millacán (la víctima) para realizar una transacción comercial relacionada con la compra de estupefacientes. La fiscal Silvia Moreira (quien tuvo la causa inicialmente) explicó que, en el interior, el imputado y la víctima comenzaron una discusión y un enfrentamiento a golpes, hasta que la víctima se retiró del lugar, perseguida por el imputado.

Fuera de la casa, Abello efectuó al menos tres disparos presumiblemente con una pistola calibre 9 milímetros y uno de ellos le impactó a Basualdo Mallicán en la zona del tórax, provocándole la muerte inmediata.

juicio gordo fede crimen

“Inmediatamente luego de cometido el hecho, el acusado regresó a su domicilio, retirándose raudamente a los pocos minutos -junto a su pareja-, a bordo de un vehículo”, precisó Moreira respecto de la conducta que asumió “el Gordo Fede” luego del crimen y que se extendió hasta la tarde del 13 de enero, cuando se entregó en la sede del Ministerio Público Fiscal.

Por esto, llegó a juicio acusado como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El juicio se desarrolla ante el tribunal integrado por los jueces Andrés Repetto, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo, está previsto que pasen unos 40 testigos por el estrado en el debate y continuará la próxima semana. Su finalización está prevista para el miércoles 12 de noviembre.

Durante la audiencia, Sola también acusó a Abello por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Es que el 24 de abril de 2023, durante un allanamiento realizado en el mismo domicilio donde luego se concretó el homicidio, se secuestró un arma apta para el disparo.

Federico "Gordo" Abello- Gordo Fede - Villa Ceferino

La fiscal Sola, quien intervino en la audiencia junto a la agente de la fiscalía Graciela Santarelli, sostuvo que la prueba presentada permitirá acreditar la responsabilidad penal del acusado en ambos hechos y solicitó que, al finalizar el juicio, sea declarado culpable.

Por su parte, el defensor particular reconoció que su asistido efectuó el disparo, pero argumentó que lo hizo en legítima defensa. En relación con la tenencia del arma secuestrada en 2023, planteó que no se podrá acreditar que se encontraba bajo dominio y disposición del acusado.

El "Gordo Fede" es uno de los narcos más conocidos de Villa Ceferino, por disputarse el territorio con otras bandas. Tras el homicidio, vecinos hartos de sus andanzas intentaron quemar su casa, cuando ya se encontraba detenido por el crimen de Millacán.