Derribaron una vivienda que funcionaba como aguantadero

Fue este último miércoles cerca del Paseo de la Estación en la ciudad de Zapala. Trabajaron de forma conjunta personal municipal y policial.

En un nuevo operativo conjunto entre la Municipalidad de Zapala y la Policía de Neuquén, fue demolida una vivienda abandonada que funcionaba como “ aguantadero ”, ubicad entre las calles Italia y Roca de esa ciudad. Estaba emplazada a pocos metros del Paseo La Estación, uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles a las 10 de la mañana, luego de una investigación llevada adelante por la División Investigaciones Zapala, con la colaboración de la División Monitoreo y la Oficina de Estadísticas y Análisis Criminal de la Dirección de Seguridad Interior de Zapala.

Según informó la División Investigaciones, el derribo se concretó tras determinar que representaba un riesgo para la seguridad pública y la salubridad. La edificación, abandonada desde hacía varios años, era utilizada como refugio por personas involucradas en actividades delictivas y como punto de consumo de drogas y alcohol, especialmente durante las noches y los fines de semana.

Denuncias de los vecinos

La casa había sido usurpada hace varios años. Sin luz y con un pozo ciego a cielo abierto, había sido motivo de reiteradas denuncias por parte de vecinos y peatones, quienes describieron el sitio como insalubre y peligroso.

Del operativo participó la secretaría de Gobierno, Modernización y Turismo local, Belén Aragón y del Departamento Comando Radioeléctrico de Zapala. No se registraron personas demoradas durante el procedimiento.

Rescataron un caballo

Hace un mes, la Policía logró desbaratar un aguantadero y procedió al secuestro de distintos elementos vinculados a causas recientes por robos. Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía de Robos y Hurtos y contaron con la participación de un conjunto de fuerzas de seguridad.

Las diligencias a cargo de efectivos de la Comisaría Séptima, Bomberos, la Metropolitana, UESPO, Brigada Periferia I y la División Montada y Canes se realizaron en el marco de una serie de allanamientos simultáneos realizados en la vecina ciudad de Plottier.

El operativo requirió una gran cantidad de móviles policiales que ingresaron de improvisto a distintos domicilios de la ciudad, en el marco de investigaciones abiertas por hechos de robo ocurridos en los días previos.

En una de las viviendas, los agentes hallaron una bomba eléctrica, cables subterráneos, un arma larga calibre 22 con municiones y una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente en la provincia de Río Negro, vinculada a una causa por robo calificado y lesiones. En ese lugar, además, fue demorada una persona mayor de edad.

Lograron rescatar a un caballo

En otro de los procedimientos, realizado en una vivienda distinta, se identificó a los ocupantes y se incautaron bombas centrífugas, una bomba de agua de alta presión y alrededor de 25 metros de cableado. Todos esos elementos quedaron bajo custodia judicial para determinar su relación con las causas en trámite.

En paralelo, según informó la Policía, la Fiscalía de Delitos Ambientales intervino en un domicilio donde se constató el mal estado de un caballo de aproximadamente 15 años. El animal presentaba signos de desnutrición y quedó bajo resguardo judicial en el mismo lugar, con la supervisión de un veterinario policial que deberá controlar periódicamente su evolución.