Robo e incendio de un carro cervecero: detuvieron a dos sospechosos que robaron un barril y un táper

El hecho ocurrió en un sector de carros gastronómicos de Añelo. El análisis de las cámaras de seguridad de vecinos permitieron identificar a dos hombres.

En el marco de la investigación por el robo e incendio de un carro cervecero ocurrido días atrás en el barrio Vialidad de Añelo, la Policía realizó un allanamiento y detuvo a dos personas. En el lugar secuestraron elementos de interés a la causa que permitieron vincular a los sospechosos con el hecho y que la investigación continúe avanzando.

El operativo se concretó tras un trabajo de análisis de cámaras de seguridad que aportaron los vecinos del lugar, lo que permitió a la Oficina de Investigaciones identificar a los presuntos autores del hecho. De acuerdo a las imágenes, los hombres habían robado un barril y un táper, entre otros elementos.

El comisario inspector, Julio Muñoz , detalló a LM Neuquén que el incendio ocurrió el 29 de octubre pasado alrededor de las seis de la mañana, y dejó daños materiales irrecuperables. El puesto estaba ubicado sobre calle 1, en la zona de carros gastronómicos , cerca de la intersección con la ruta que conecta con Rincón de los Sauces.

incendio robo añelo carro cervecero

Incendio e investigación por robo

“En un primer momento, se presumía que el fuego podía haberse originado por un desperfecto relacionado con unos cables colgando, ya que ese fin de semana hubo mucho viento. Sin embargo, las cámaras permitieron establecer que se trató de un robo”, explicó el comisario.

Según la investigación, los dos sospechosos habrían ingresado al lugar con elementos preparados, como cartones, sustrajeron un barril de aluminio de 20 litros y luego prendieron fuego el carro, que terminó completamente incinerado y destruido por las llamas.

“Las imágenes muestran los momentos previos y posteriores al hecho, y fue clave el análisis fino de las cámaras para determinar hacia dónde se dirigieron después”, agregó Muñoz.

Robo e incendio de un carro cervecero en Añelo: detuvieron a dos sospechosos que robaron un barril

En la secuencia captada por las cámaras, se observa que, minutos después, se activa la alarma de bomberos, lo que provoca que los autores salgan corriendo del lugar. En tanto, aún está pendiente determinar dónde descartan el barril porque todavía no lo pudieron encontrar.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Añelo, efectivos policiales y peritos del Cuartel 5 de San Patricio del Chañar, quienes confirmaron que el incendio no fue accidental. Gracias a su intervención lograron que el incendio no se extendiera a la quincena de carros apostados en hilera.

Allanamiento y detención

El allanamiento se realizó este jueves a las 7 de la mañana en una vivienda ubicada a unas ocho cuadras del lugar del hecho, en calle 3 y Diagonales, donde se secuestraron armas blancas como machetes de 50 centímetros, prendas de vestir utilizadas durante el incendio y otros elementos vinculados a la causa. En el procedimiento participó el grupo especial GEOP, que irrumpió “de manera rápida y sin incidentes”, según precisó el jefe policial.

Los dos hombres de 31 y 28 años, fueron demorados para ser identificados y luego notificados de la causa en su contra por orden de la Fiscalía de Actuación Genérica, a cargo de la investigación. Tras las diligencias, ambos recuperaron la libertad, aunque quedaron a disposición de la justicia mientras continúa la investigación.

“El trabajo fue minucioso, con relevamiento de cámaras, declaraciones de vecinos y análisis de movimientos antes y después del hecho”, concluyó Muñoz, quien agregó que las diligencias investigativas continuarán para establecer si se trató de un robo planificado.