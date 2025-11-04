Noche de caos en Islas Malvinas: incendio de una casa, brutal pelea y un hombre apuñalado

Ocurrió el lunes por la noche. Evalúan someter a cirugía al hombre apuñalado, quien por ahora está "estable".

Momentos de extrema violencia se vivieron este lunes por la noche en barrio Islas Malvinas

La violencia entre personas antagónicas en el barrio Islas Malvinas desató una vez más el caos y causó preocupación en el resto de los vecinos. Un conflicto entre dos grupos escaló a tal punto que se registró un incendio y luego un ataque como venganza que terminó con un hombre apuñalado, que permanece internado.

El comisario Rubén Rodríguez, jefe de la Comisaría Tercera, explicó que los disturbios comenzaron alrededor de las 21:30, cuando personal policial fue convocado a inmediaciones de calles Sargento Cabral y Battilana por una riña en la vía pública.

Al arribar, los efectivos se encontraron a una mujer y un hombre que agredían a otro hombre, quien yacía tirado en el suelo y a simple vista presentaba lo que parecían ser varias heridas de arma blanca . Por este motivo, se llamó de inmediato a una ambulancia del SIEN, que trasladó al herido al Hospital Castro Rendón.

En tanto, los efectivos demoraron a los agresores y a su vez se dio intervención a los Bomberos para extinguir el fuego que provenía de una vivienda.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

Qué desató el caos

Lo cierto es que aún no se pudo determinar con exactitud qué fue lo que desencadenó semejante pelea, pero algunos trascendidos indicaban que el hombre que fue herido a puñaladas habría incendiado, minutos antes de ser atacado, la vivienda de sus agresores y eso sería lo que terminó con su grave cuadro.

Tampoco se sabe qué motivos tenía la víctima para prender fuego la vivienda de otras personas, pero Rodríguez confió que los involucrados en el hecho se conocían, por lo que queda en evidencia que seguramente había algún problema de larga data entre ellos que desató todo el caos del lunes por la noche.

El foco ígneo pudo extinguirse con la labor de los Bomberos y este martes temprano se comenzó a trabajar junto a peritos para determinar el origen de las llamas y levantar otros indicios.

Disturbios, incendio y un apuñalado en Islas Malvinas

Por otro lado, en cuanto al apuñalado, el jefe policial indicó que se encuentra "estable" y permanece bajo observación de los médicos, que analizan si llevarlo o no a cirugía, ya que al parecer "tiene un pulmón comprometido".

Además, como parte de la investigación que ya se lleva adelante junto a la Fiscalía de Delitos Contra las Personas, se busca determinar si hubo también más agresores involucrados.

Algunos videos caseros hechos por vecinos de los disturbios mostrarían que así fue.

Finalmente, se indicó que los agresores hasta ahora sindicados, un hombre y una mujer, permanecen demorados y a disposición de la fiscalía.

SFP Guardia Hospital Castro Rendon Ambulancias (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

