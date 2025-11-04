Violento choque frontal en la Ruta 151, cerca de Catriel: al menos tres heridos

Ocurrió este martes por la mañana en el kilómetro 98 de la ruta nacional. Uno de los vehículos habría invadido el carril contrario.

Tres personas resultaron heridas por el choque frontal de dos vehículos en la Ruta 151 , a unos 40 kilómetros de Catriel . El violento siniestro vial ocurrió este martes a las 7 en el kilómetro 98 cerca de la localidad La Escondida y los ocupantes de los vehículos fueron trasladados al Hospital local con lesiones de distinta consideración.

Según trascendió, los autos involucrados son un Toyota Etios, conducido por una mujer de Catriel, que circulaba hacia el Alto Valle y un auto Citroën Picasso, que viajaba de sur a norte. Se desconoce si hubo otros vehículos involucrados.

En relación con las causas del accidente aún son materia de investigación, aunque se sospecha que uno de los rodados habría invadido el carril contrario y eso provocó el tremendo impacto.

En el lugar trabaja personal de Protección Civil de Catriel, Bomberos, Policía y Hospital “Cecilia Grierson”.

Otro dolor de cabeza en la Ruta 151

La ruta 151 sigue ampliando sus negativas estadísticas en materia de accidentes graves. Días pasados, una joven mujer que vivía en Cinco Saltos falleció en un choque múltiple y fatal. El siniestro ocurrió entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio y en las últimas horas se conoció la identidad de la víctima.

Según revelaron allegados a la investigación, en el sangriento siniestro perdió la vida Pamela Estefanía Quintana, de apenas 31 años.

La profunda tristeza se vio reflejada en las redes sociales. “Grupo Picunche acompaña en este dolor tan grande a la familia San Martin, familia Quintana y familia Fernández por la dolorosa perdida de Pamela Quintana (Q.E.P.D)”, fue uno de los mensajes.

RUTA 151- ACCIDENTE- MUERTE- La ruta 151, escenario de choques y muertes. ¿Hasta cuando? Gentileza Bomberos Voluntarios de Barda del Medio

“La comunidad educativa de la Escuela N°291 comunica el fallecimiento de la Sra. Pamela Quintana, madre de nuestro estudiante Bautista. Acompañamos en este inmenso dolor a su familia”, indicaron, por su parte, desde el colegio.

Según se supo, se vieron involucrados un camión, dos autos y una motocicleta. El área de Tránsito de la Policía realizó peritajes para determinar qué provocó la tragedia. Hasta el momento se pudo establecer que la víctima murió por el impacto contra el camión, pero aún se investiga la mecánica completa del siniestro y las posibles responsabilidades de los implicados.

Fuentes vinculadas a la investigación aclararon que manejaba un Volkswagen Bora que impactó de frente contra el vehículo de gran porte. La principal hipótesis es que la mujer realizó una maniobra evasiva, presumiblemente para no impactar contra la moto.

Qué se sabe de los otros accidentados

Según los investigadores, es posible que la moto no tuviera luces y eso derivó en una brusca maniobra para evadir el impacto. Sin embargo, se precisó que aún no concluyeron los peritajes.

Los otros dos vehículos involucrados en el choque, la moto y un auto, fueron alcanzados en segunda instancia, tras el choque frontal entre el camión y el Volkswagen Bora. El motociclista fue derivado a un centro asistencial con lesiones de distinta consideración.

La mujer conducía por la Ruta 151 en sentido Norte-Sur. Había pasado Barda del Medio y se acercaba a Contralmirante Cordero. Según constataron los paramédicos convocados al accidente, la mujer murió en el acto.