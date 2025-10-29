Vecinos del centro neuquino, hartos de la violencia y la mugre a la salida de los bares: "Es insalubre"

Denuncian que los ruidos, peleas y desmanes se repiten cada fin de semana. Aseguran que la situación es insostenible y piden controles municipales más estrictos.

Vecinos del centro de Neuquén expresaron su malestar por los reiterados disturbios, ruidos y suciedad que se generan a la salida de los bares y locales nocturnos . Denuncian que la situación se agrava durante los fines de semana, aunque también se repite algunos días hábiles, y aseguran que muchos residentes han decidido mudarse por no poder descansar ni vivir en condiciones adecuadas.

El vecino Andrés Bejarano, que reside en la zona de Brown y Carlos H. Rodríguez, describió un panorama que, según dijo, se mantiene sin cambios desde hace tiempo. “Es algo muy recurrente desde hace ya un tiempo largo. No solo es la suciedad y el desmadre que se genera fin de semana tras fin de semana, sino también el tema ruidos. Hay edificios muy antiguos, que estaban antes de que existieran los bares, y hoy es insalubre vivir ahí”, señaló en diálogo con Radio 7.

De acuerdo con su testimonio, varios propietarios se vieron obligados a dejar sus departamentos por la imposibilidad de dormir debido a los gritos, la música y los desmanes en la vía pública . “Por la salud, por la suciedad, por el movimiento de gente a la madrugada, por los ruidos, muchos se fueron. Es una situación que se volvió insostenible”, sostuvo.

Bejarano explicó que los vecinos elevaron notas formales a las autoridades municipales para denunciar los problemas y pedir soluciones concretas. “Ahora con el tema de los nuevos cestos de basura, los pusieron justo frente a la entrada del edificio. Los fines de semana hay botellas, mugre, hacen sus necesidades en las puertas. Es insalubre y peligroso. Y los locales, que son los que generan todo esto, no tienen los tachos en su puerta”, cuestionó.

También reclamó una revisión en las habilitaciones y los controles municipales sobre los locales nocturnos. “Hay un problema de habilitaciones, hay cosas que no se regulan. Es complejo pedirle a la gente que se comporte si directamente los organismos no hacen los controles que tienen que hacer”, indicó.

Otro de los puntos señalados por los vecinos es la violencia que suele estallar en las madrugadas. “Entre las 5 y las 7 de la mañana es moneda corriente escuchar gritos y corridas. Después se ve cómo llega la Policía. El local que está en la esquina de Brown y Carlos H. Rodríguez se cansó de poner cámaras porque le rompían las vidrieras”, contó Bejarano.

Según describió, las noches suelen volverse caóticas en el entorno de los bares céntricos, y los vecinos viven con la tensión de no saber si se registrarán incidentes. “Uno no pretende que la gente no salga a divertirse, el tema es cómo se controla el afuera y el adentro. Es imposible dormir porque las ventanas vibran del ruido que se genera”, detalló.

Propuestas de los vecinos y reclamo al Municipio

Consultado sobre las posibles soluciones, Bejarano fue claro: “Es un conjunto de cosas. Uno no puede salir a educar a la gente, pero sí se puede poner más vigilancia y regular desde el Municipio. Si no hay controles ni sanciones, el problema sigue igual”.

Los vecinos también enviaron una nota al área de Limpieza Urbana para que se revise la ubicación de los contenedores y se incrementen las tareas de higiene en la zona. “Pedimos que se coloquen en lugares donde no afecten el acceso a los edificios. Hay cuatro locales comerciales, y dos de ellos son los que más generan esta situación”, explicó.

El malestar por el descontrol nocturno en el centro neuquino no es nuevo. En distintos momentos, los vecinos se han organizado para exigir presencia policial, inspecciones municipales y sanciones para los locales que incumplen las normas de convivencia. Sin embargo, aseguran que las medidas tomadas hasta el momento no alcanzan para resolver el problema.

“Esto lleva años y cada tanto aparecen videos con peleas o desmanes, pero después todo sigue igual. No hay una solución de fondo”, lamentó Bejarano.