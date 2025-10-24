Crece la inseguridad en Santa Genoveva: se registraron tres robos en pocas horas

En uno de los episodios una vecina fue apuntada con un arma por un delincuente, que luego huyó en una camioneta blanca.

Durante las últimas horas se registraron distintos robos en varios puntos del barrio Santa Genoveva. Los vecinos de la zona permanecen en alerta ante los nuevos hechos de inseguridad y cansados de que se repitan estas situaciones buscan configurar un mapa del delito.

Los propietarios e inquilinos del barrio Santa Genoveva no tienen descanso. Durante la jornada del jueves, se reportaron tres incidentes que demuestran la inseguridad con la que viven día a día. Uno de los episodios ocurrió en calle Entre Ríos al 1000, cuando dos ladrones ingresaron a una vivienda de la Cooperativa 12 de Septiembre y sustrajeron pertenencias del interior.

Otro de los incidentes ocurrió apenas a unos metros de distancia, en Entre Ríos entre Pinar y Leloir. En esta ocasión, delincuentes intentaron entrar a robar en centro médico de la zona , pero no pudieron lograr su cometido ya que se disparó la alarma y la Policía se hizo presente en el lugar. Rápidamente los mensajes comenzaron a circular entre los grupos del barrio, advirtiendo que los ladrones se podrían estar escondiendo en terrenos baldíos cercanos.

El tercer hecho afectó a una casa de familia, ubicada en Monseñor D'Andrea al 900. El jueves por la noche, alrededor de las 22, los sujetos reventaron a los golpes la puerta de la vivienda mientras sus ocupantes se encontraban dentro. Una vecina, relató que los hombres iban armados: "Yo salí y se iban, me apuntaron con un arma".

La secuencia quedó retratada en las cámaras de seguridad y muestra como la mujer sale al patio delantero de su casa alertada por los fuertes ruidos y rápidamente ingresa corriendo al ver que un hombre con un pasamontañas se acerca de forma amenazante a su reja. En las imágenes, también se puede ver al desconocido huyendo en una camioneta blanca marca Toyota.

e9123680-c6cb-4911-8eea-3e35a61e4b88 Los delincuentes huyeron del robo en el Santa Genoveva a bordo de una camioneta Toyota.

"Que desastre el barrio. Espero que los vecinos estén bien. Esto no se aguanta más, no importa la hora ni el lugar siempre el peligro está latente. Que impotencia", expresaron en el grupo del barrio. "Desidia total en inseguridad", expuso otro en Facebook.

Los vecinos llaman a denunciar

Desde la cuenta de Facebook "Vecinos de Santa Genoveva en Alerta", compartieron los distintos acontecimientos registrados en estos días y remarcaron la importancia de hacer la exposición policial correspondiente ya que ayuda a configurar un mapa del delito. En este sentido, hicieron un llamado a la comunidad: "No dejen de denunciar! Ley de reiterancia sirve".

Robo Santa Genoveva

La ley de reiterancia, aprobada a principios de este año, busca evitar continuar con la modalidad de la "puerta giratoria" de los delincuentes en la Justicia. La normativa, establece que si alguien está procesado y vuelve a cometer un nuevo delito, se puede dictar prisión preventiva y que la persona permanezca detenida. De esta manera, los vecinos del Santa Genoveva, esperan que reportando los hechos delictivos se logre reducir la tasa de inseguridad en la zona.