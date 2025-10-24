Volvieron a allanar un kiosco narco clausurado para recuperar decenas de objetos robados

El nuevo allanamiento se practicó esta semana. La fiscalía indicó que ladrones acopiaban allí los objetos robados conseguidos tras cometer los hechos.

Luego de desbaratar el kiosco narco, que funcionaba en una vivienda del barrio Belgrano , Policía y Fiscalía avanzaron en una nueva medida para el lugar clausurado. Se constató que el espacio era utilizado para acopiar objetos robados, que ahora fueron recuperados y serán ubicados con sus dueños.

Cabe recordar que el pasado jueves 9 de octubre, en el marco de una serie de allanamientos simultáneos a mercados de drogas, se allanó una vivienda ubicada en calle Bahía Blanca al 500 . Allí, a raíz de desplegar tareas investigativas ante la recepción de decenas de denuncias de vecinos, se pudo constatar que una mujer y sus dos hijos manejaban un kiosco narco que operaba a todas horas.

En ese domicilio, las operaciones se detectaron desde marzo y hasta principios de este mes. Los hijos de la mujer eran quienes recibían y atendían mayormente a los compradores; en algunas ocasiones los hacían ingresar y en otras los atendían sobre la vereda, donde muchas veces solían apostarse -insólitamente- en reposeras a esperar las ventas. Entre julio y octubre, se constataron al menos 57 movimientos compatibles con la comercialización ilegal.

Al momento de allanar su vivienda, los hermanos intentaron darse a la fuga en un auto y su madre a pie en dirección norte, pero se encontraban rodeados y fueron rápidamente aprehendidos.

Dentro del domicilio se encontraron 50 gramos de cocaína, 11 gramos de marihuana, dos balanzas con restos de sustancia, recortes de papel, dinero en efectivo por $263.000 y varios chips telefónicos. Por esto, al día siguiente el trío fue acusado y quedó con prisión preventiva. En tanto, el domicilio fue clausurado preventivamente.

Sin embargo, allí no terminaron las intervenciones sobre la vivienda, ya que el jueves se ordenó un nuevo allanamiento. Pero, ¿cuál fue el motivo?

Nuevo allanamiento

Lo cierto es que mientras la Policía y la Fiscalía investigaban y seguían de cerca los movimientos que se observaban en esa vivienda, se estableció "un patrón delictivo en torno al inmueble, donde presuntamente se acopiaban bienes sustraídos", además de las actividades de venta de droga.

Por este motivo, la fiscalía de Robos y Hurtos comenzó a trabajar con el personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Segunda, para vincular los bienes con diversas denuncias de hechos cometidos en la ciudad en las zonas de calle Perticone, Tierra del Fuego, Mitre, Libertad, Río Negro y Richieri.

"La hipótesis de trabajo es que había un modus operandi: tras cometer los hechos, quienes los protagonizaron iban de manera inmediata a la vivienda allanada y los dejaban allí", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Tras descubrirse esto, el asistente letrado Luciano Vidal requirió el allanamiento, del cual participó junto a personal de la Policía provincial. La diligencia fue autorizada por el juez de garantías Juan Kees.

Vinculados a los hechos de robo bajo investigación, se secuestraron: una consola PlayStation 5 con sus cables y fuente de alimentación, una PlayStation 3, cinco joysticks, 10 teléfonos celulares de distintas marcas, dos notebooks, una amoladora industrial Bosch, un taladro sin batería y un anafe portátil rojo. Asimismo, se hallaron tres televisores de 42 pulgadas, cuatro de 32 pulgadas y uno de 55 pulgadas, además de dos grandes parlantes, cinco cascos de motocicleta, dos mochilas, una mesa de ping pong en dos piezas, y cuatro sombrillas de jardín sin base.

Asimismo, durante el desarrollo del procedimiento, la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Neuquén llevó adelante una inspección administrativa, ya que se detectó que funcionaba un delivery de bebidas sin la habilitación correspondiente: se secuestraron envases y latas de cerveza y vodka, junto con otras bebidas.

Tras el allanamiento, la vivienda volvió a ser clausurada.

A partir de ahora, la fiscalía de Robos y Hurtos comenzará a evaluar los secuestros para vincularlos a diversas denuncias de robos, y luego definirá si avanza con la formulación de cargos correspondiente.