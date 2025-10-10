La Policía realizó dos megaoperativos en un día: secuestró más de 4 kilos de cocaína y encontró armas enterradas

En ambos se logró secuestrar droga. Hubo más de 50 denuncias anónimas de vecinos que colaboraron con la investigación.

La Policía del Neuquén y la Fiscalía provincial siguen demostrando su compromiso para erradicar por completo el microtráfico de droga en el territorio neuquino y, en una nueva conferencia de prensa realizada este viernes feriado, comunicaron los resultados de dos megaoperativos concretados en las últimas horas. Se logró un importante secuestro de armas, droga y hay varias personas detenidas que serán acusadas.

El primero de los operativos tuvo lugar en horas de la mañana del jueves. Se trató de cuatro allanamientos simultáneos que se realizaron en jurisdicción de las Comisarías 16 y 18 (dos en cada una), en relación a recientes hechos de violencia que involucraron la utilización de armas: episodios de amenazas calificadas y violación de domicilio.

Las Brigadas de cada comisaría trabajó en conjunto con la Fiscalía de Actuación Genérica y así se llegó a concretar las diligencias esta semana, durante las cuales se logró el secuestro de numerosas armas de fuego de distinto tipo y calibre.

allanamientos megaoperativo policia (3)

Siguiendo el detalle brindado por la fuerza, en una vivienda del barrio Gran Neuquén Sur, los uniformados secuestraron una vaina servida calibre 9 milímetros, elemento que será sometido a peritajes balísticos. En otro domicilio ubicado en la toma Renacer, si bien no se encontraban moradores al momento del procedimiento, se logró el secuestro de 12 cartuchos completos, la mayoría calibre .22, en condiciones de uso.

El tercer allanamiento, realizado en el barrio Independencia, permitió el secuestro de dos carabinas calibre .22, una de ellas con mira telescópica y accesorios, además de más de un centenar de municiones de distintos calibres y vainas servidas. Una de las personas identificadas fue notificada por tenencia ilegal de arma de fuego, siendo trasladada a la dependencia policial para las actuaciones de rigor.

El cuarto allanamiento, llevado a cabo en el barrio Cuenca XV, arrojó el resultado más relevante. En el lugar se incautaron nueve armas de fuego de diferentes calibres, entre ellas pistolas semiautomáticas, un revólver calibre .357 Magnum, una carabina .22 y una pistola ametralladora FMK3 con cargadores. También se hallaron una importante cantidad de municiones, piezas y repuestos de armamento, así como un atenuador de sonido. Todas las armas se encontraban, insólitamente, enterradas en el patio de la vivienda y las condiciones que detectaron los peritos especializados hacen pensar que eso era una práctica habitual luego de utilizarlas, ya que presentaban signos de oxidación.

allanamientos megaoperativo policia (1)

Durante el registro, además, personal policial detectó la presencia de casi tres kilogramos de cocaína, aunque su pureza aun no ha sido determinada.

Desde la Policía del Neuquén se destacó el trabajo articulado entre las distintas unidades operativas e investigativas, como parte de la política de fortalecimiento de la seguridad pública y la prevención del delito en los barrios de la capital. De este operativo, además de personal de la 16 y la 18, participaron también personal de UESPO, Dirección de Seguridad Metropolitana, y efectivos de las comisarías Segunda, 17° y 46°, bajo supervisión del Centro de Operaciones Policiales (COP).

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, fue el primero en destacar la labor policial, "que con denodado esfuerzo, colaboran entre todos para poder desbaratar a estas organizaciones". Además, felicitó a los efectivos, que tanto en esta como en la segunda investigación que tuvo sus primeros resultados el jueves por la noche, participaron realizando "una investigación de varios meses, realizando una tarea oculta, minuciosa, silenciosa; y ratificarles el compromiso a la Policia y a la ciudadanía, del gobierno provincial en esta lucha contra las drogas", resaltó.

allanamientos megaoperativo policia

Más de 50 denuncias por un kiosco narco

Por otro lado, el fiscal general José Gerez fue el encargado de detallar los pormenores de la otra causa, en el marco de la cual se realizaron un total de 11 allanamientos en horas de la tarde noche del jueves, en los barrios Confluencia y Belgrano.

"Es otro golpe fuerte a lo que es el microtráfico de drogas a nivel provincial", remarcó el fiscal general y relató que "se realizó una intervención en un mercado de drogas, se investigó una zona geográfica determinada de la ciudad, se trabajó en ver cómo operan organizaciones delictivas que se dedican no solo a vender droga, sino también a generar delitos conexos. Fue una investigación de tres meses, que se mantuvo en absoluta reserva, se estuvo investigando un mercado de droga compuesto por varios puntos de venta en el sector sureste de la capital y contamos con la colaboración de los vecinos".

En este sentido, Gerez indicó que se recibieron "más de 50 denuncias" anónimas que llegaron a través del código QR brindado por el Ministerio Público Fiscal para denunciar la venta de droga. La mayoría de éstas señalaba, sorpresivamente, a un único domicilio ubicado en calle Bahía Blanca al 500, aunque todos los domicilios allanados en el marco de esta investigación "se encontraban en cercanías a plazas y escuelas".

SFP Secuestro de drogas armas policia fiscalia gerez jefe jafatura confluencia cuenca XV (9) Sebastián Fariña Petersen

En total, como resultado de estos procedimientos, se secuestró aproximadamente medio kilo de cocaína, 1 kilo de marihuana y demás objetos de interés para la causa, lo que incluye balanzas de precisión, anotaciones, entre otros. Además, la vivienda de calle Bahía Blanca fue clausurada preventivamente, tras detectarse que "se vendía droga de manera permanente".

Incluso, el fiscal general confió a modo de anécdota que alrededor de 7 compradores se presentaron en un lapso de pocos minutos, mientras se realizaba el allanamiento. Los efectivos entrevistaron a varios de ellos para sumar como evidencia a la causa y luego se les otorgó la libertad, ya que "es política del Ministerio Público Fiscal que no se perseguirá al adicto", recordó.

También se logró interceptar a un vehículo que se retiraba con droga de una de las viviendas allanadas y se detuvieron a cinco hombres y una mujer.

"Tenemos a la mejor Policía", destacó Gerez y recordó que todos los autos secuestrados serán entregados y reutilizados por personal policial y por el área de Salud, mientras que el destino de las armas y la droga será la destrucción.

Por último, agradeció la colaboración de la ciudadanía y reconoció que "se ha experimentado un crecimiento exponencial en las denuncias (de microtráfico) a través del código QR".

SFP Secuestro de drogas armas policia fiscalia gerez jefe jafatura confluencia cuenca XV (2) Sebastián Fariña Petersen

Hay 8 detenidos

Por otro lado, se informó también durante la conferencia de prensa que hay actualmente un total de 8 personas detenidas (por ambos megaoperativos) que serán llevadas a audiencias de formulación de cargos dentro de las próximas 24 horas. Hubo más demoras de personas que simplemente fueron notificadas de la investigación y puestas en libertad por el momento.

El jefe de la fuerza provincial, Tomás Díaz Pérez, expresó sobre la labor: "Tenemos un orgullo por su profesión, por su convencimiento en el combate contra las drogas. Estamos enfretándonos a bandas que están preparadas para cometer este tipo de ilícitos, pero las estamos combatiendo y les vamos a coartar todo ese emprendimiento que tengan".

SFP Secuestro de drogas armas policia fiscalia gerez jefe jafatura confluencia cuenca XV (7) Sebastián Fariña Petersen

Otro de los jefes policiales destacó que en los allanamientos de la tarde noche se tuvo la colaboración de un total de 130 efectivos, que incluyeron la presencia de las divisiones Antinarcóticos de cada sede del interior y de la capital, además de grupos especiales, como Metropolitana.

Respecto de los resultados relacionados al microtráfico en la provincia desde que se dispuso la desfederalización de las investigaciones a fines de febrero pasado, se informó que se han concretado más de 830 allanamientos y se ha producido el secuestro de más de 130 armas y casi 9 kilos de cocaína.

"Estos son resultados extraordinarios que ponen a Neuquén en la vanguardia del combate contra la droga", concluyó el fiscal general Gerez.