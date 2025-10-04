Osqui Guzmán denunció que una policía lo golpeó por su color de piel: "Me dijo que era chorro"

"Yo no iba a decir nada de todo esto, pero hace dos días que no duermo", expresó el actor en un video difundido en su cuenta de Instagram.

El actor Osqui Guzmán denunció que fue víctima de violencia policial y discriminación mientras transitaba por la Ciudad de Buenos Aires. "Basta de perseguirnos por el color de piel", apuntó.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram (@osquiguzman) que el artista relató con detalle el incidente que experimentó en manos de una agente policial femenina.

“Comparto porque me parte la tristeza que siento. Pero sigo en pie ”, escribió Guzmán en el epígrafe de la publicación, la cual estuvo acompañada por un video en el que contó que reestrenará la obra en el Teatro Metropolitan.

Al comienzo de la filmación compartida en la red social, el actor contó que, debido al regreso de la obra a las tablas, está cumpliendo con entrevistas de prensa para promocionar el proyecto. Fue entonces cuando reveló que el hecho ocurrió el miércoles 1 de octubre, alrededor de las 18:30, en la estación Dorrego del Subte B.

Embed "Osqui":

Porque el actor Osqui Guzmán denunció que fue discriminado y golpeado por una policía pic.twitter.com/YRD71Dfh23 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 3, 2025

En ese contexto, el artista relató que salía de una entrevista en el canal de streaming Vibra Buenos Aires y se dirigía a tomar el transporte público mientras hablaba por teléfono con su esposa, Leticia González de Lellis.

Fue entonces cuando una agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se acercó a él y le solicitó su documento de identidad.

"Yo corté con Lety y le dije que me habían pedido el DNI, y (la agente policial) me lo volvió a pedir de malas formas. Yo lo saqué y se lo mostré, pero no se lo di porque no me generó confianza su actitud. Y ella me lo sacó de la mano y se fue", detalló a continuación.

Frente a la actitud de la oficial, el actor pidió que le diera su documento y la situación escaló de manera repentina: “Yo le empecé a decir que estaba mal lo que estaba haciendo y que me devuelva el DNI. Entonces, ella vino y me dijo: ‘El algoritmo te reconoció y vos sos chorro. ¿Qué te pensás, que no te conozco? Sabemos lo que hacés' y yo le dije que se estaba equivocando".

Segundos más tarde, Osqui profundizó: "Ella me dijo que me callara la boca y yo no me callé. Entonces, sacó la macana y me pegó en la cabeza, acá", apuntando hacia un costado de su nuca.

osqui-guzman

"Me dijo que yo era chorro, que ya me conocía, que yo estuve en la cárcel. Me preguntó si era peruano, y a todo eso yo le respondía: ‘No, soy argentino, te estás equivocando' y me vuelve a pegar por segunda vez. Y ahí sí era una situación violenta”, aseveró.

Por su lado, el actor denunció que la agente le solicitó el documento por una cuestión racial y exigió: "¡Basta de perseguirnos por el color de piel!".

"Yo no iba a decir nada de todo esto, pero hace dos días que no duermo. Y antes que esto crezca entre mis sueños, prefiero compartirlo. Mi familia entera y mi hija tienen mi color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país tenemos este color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel”, insistió, molesto.