Cuenta regresiva para MasterChef Celebrity: Telefe confirmó cuándo empieza y otros detalles

Tras semanas de rumores y expectativas, Telefe oficializó la fecha de estreno de MasterChef Celebrity . El canal hizo el anuncio con una nueva promo que promete más adrenalina, emoción y sorpresas.

Esta nueva edición, que promete ser tan intensa como las anteriores , reunirá a 24 celebridades dispuestas a demostrar su talento culinario bajo la mirada crítica de un jurado implacable. La promo dejó en claro que los desafíos serán más exigentes que nunca, llevando a los participantes a superarse a cada paso.

Wanda Nara-Masterchef-Portada

Este año, la competencia estará más reñida que nunca, con retos gastronómicos que pondrán a prueba sus habilidades y nervios. La conducción estará a cargo de Wanda Nara, quien promete aportar su toque único y mediático al programa. Con Wanda al mando, MasterChef Celebrity buscará mantener su lugar como uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

Los concursantes, provenientes de diferentes áreas del espectáculo, tendrán que enfrentarse a retos cada vez más complejos, donde la creatividad y la precisión en la cocina serán clave. Además, el jurado, como siempre, no dejará pasar ni un detalle, asegurando que la exigencia sea el sello de la competencia. Con esta nueva temporada, Telefe promete mantener la emoción y la tensión que tanto caracteriza a MasterChef.7

Maxi López confirmó su participación en MasterChef Celebrity

Maxi López se sumará al grupo de celebridades que competirán en la nueva edición de MasterChef Celebrity, un anuncio que generó controversia debido a su vinculación con Wanda Nara y su vida personal. Aunque la noticia fue recibida con algo de escepticismo, parece que el exfutbolista está listo para enfrentarse a las exigencias de las cocinas más famosas del mundo.

En las últimas horas, comenzaron a circular rumores sobre el tiempo que Maxi estaría en el país mientras su esposa, Daniela Christiansson, atraviesa su segundo embarazo. Además, la relación cercana que mantiene con Wanda Nara, con quien comparte tres hijos, alimentó las especulaciones sobre posibles tensiones en su matrimonio con Daniela.

Ante estos comentarios, Maxi López se mostró tranquilo y aclaró los malentendidos. En una conversación con una notera de América, el exfutbolista aseguró que su permanencia en el certamen dependerá exclusivamente de su desempeño: “No lo sé. Si se quema el bife o no, van a decidir ellos (el jurado). Desde que tuve la primera charla me puse a practicar”, explicó, dejando claro que su participación dependerá de su habilidad en la cocina.

Sobre su relación con Daniela Christiansson, Maxi fue enfático al asegurar que su pareja está al tanto de su cercanía con Wanda Nara, y que entre ellos reina la armonía familiar. “Ya está todo charlado, sabe que hay buena onda”, afirmó, desmintiendo cualquier tipo de conflicto. El exdeportista dejó en claro que no existen problemas en su vida personal, y que tanto su esposa como él mantienen una buena relación con Wanda debido a la familia compartida.