Todo listo: cuándo arranca MasterChef Celebrity y quiénes son los participantes
En las últimas horas trascendió cuándo se dará inicio al certamen que conducirá Wanda Nara, una vez que termine el ciclo La Voz Argentina.
Telefe volverá en búsqueda de mantener su buenos números en el prime time de la televisión argentina con un viejo formato de la señal que ya le ha dado grandes rendimientos posicionándose por encima de sus competidores. Se trata del reality MasterChef que vuelve a la señal de las pelotitas con la participación de varios famosos.
En las últimas horas empezaron a trascender mayores precisiones sobre cuándo será el comienzo de la nueva etapa de este ciclo y también quiénes serán los participantes que buscarán la victoria en el certamen. Según reveló el periodista Leo Arias el certamen ya tiene fecha de inicio: se trata del martes 14 de octubre cuando las ornallas volverán a prenderse en los estudios del canal.
La idea que mantienen desde la producción del canal es que el reality basado en la cocine llegue a la pantalla rápidamente para cubrir el hueco que dejará el final del certamen La Voz Argentina, pautado para octubre. El programa que conduce Nico Occhiato será relevado por el certamen que conducirá Wanda Nara.
Según trascendió serán 24 participantes los que serán parte del contenido del programa, con varios nombres de renombre en el mundo del espectáculo. Entre ellos Evangelina Anderson, Maxi López, Emilia Attias, Pablo Lescano, entre otros participantes.
Al igual que en las oportunidades anteriores, el jurado que evaluará los platos hechos por los participantes estará intefrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.
La lista completa de participantes
- Pablo Lescano
- Evangelina Anderson
- Alex Pelao
- Valentina Cervantes
- Luis Ventura
- Sofi Martínez
- La Joaqui
- Diego “Peque” Schwartzman
- Momi Giardina
- Maxi López
- Esteban Mirol
- Emilia Attias
- Andy Chango
- Susana Roccasalvo
- Jorge “Roña” Castro
- Ian Lucas
- Claudio “Turco” Husaín
- Marixa Balli
- Eugenia Tobal
- Agustín “Cachete” Sierra
- Miguel Ángel Rodríguez
- Chino Leunis
- Julia Calvo
- Sofía “La Reini” Gonet
