El nuevo reconocimiento que recibirá Charly García

El Presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich y la Presidenta del Gran Jurado de los Premios Konex 2025, Sandra Mihanovich acaban de comunicar que, luego de haberse entregado los Diplomas al Mérito a las 100 figuras más destacadas de la música popular en 20 categorías, el Gran Jurado eligió a Charly García cómo el ganador del Konex de Brillante 2025.

A su vez, anunciaron a las 100 figuras más destacadas de la música popular en 20 categorías. Cada una de los elegidos recibirá el Konex de Platino. A su vez, se seleccionó entre los Konex de Platino y las Menciones Especiales a la personalidad más destacada en música popular para recibir el Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la Fundación.

Ese prestigioso galardón será para Charly García, una de las figuras más influyentes en la historia de la música y el rock argentino.

image

En las anteriores ediciones de los Premios Konex a la Música Popular, el Konex de Brillante fue para Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015).

Se conoció la fecha en la que Charly García presentará su colaboración con Sting

En los primeros días de septiembre Charly García junto a Sting habían anunciado a través de las redes sociales que realizarían juntos una obta que saldría en octubre según lo anunciado, pero sin dar precisiones de qué tema se trataría ni el día exacto en el cual estaría disponible el material. Sin embargo este lunes esos enigmáticos fueron descubiertos.

Sting y Charly realizaron una colaboración en sus cuentas oficiales de Instagram para dar a conocer el título de la creación y cuando estará disponible. Según afirmaron la canción será titulada como "In the City" y será lanzada en el mercado a partir del 9 de octubre.

image

La publicación despertó la emoción y alegría de una gran cantidad de fanáticos que esperaban por el regreso del artista para realizar una obra. Los rumores se habían encendido cuando en febrero del corriente años el británico se encontró con el reconocido artista en el marco de su show en el Movistar Arena.

Recordemos que el reconocido artista Charly García viene de ser distinguido por el Consejo Superior de la UBA con el título Honoris Causa en la Facultad de Filosofía y Letras de Universidad de Buenos Aires (UBA) en un acto al cual el cantante asistió ante la presencia de una gran cantidad de público que celebró la distinción y esperó por ver al cantante.

El acto fue encabezado por el rector Ricardo Gelpi, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti y la vicedecana, Graciela Morgade. A su vez estuvieron presente la titular de la Cátedra de Música Popular de la Carrera de Arte, Lisa Di Cione, quien estuvo a cargo de la laudatio. “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme doctor Charly García ”, dijo el aclamado artista.