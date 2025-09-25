"Nos sentimos ganadores": el posteo de Sirca Marea tras perder America's Got Talent

Micaela Leitner y Matías Cienfuegos no pudieron imponerse en la gran final del reality estadounidense. El posteo en las redes.

La edición número 20 de America’s Got Talent llegó a su fin y así también el sueño de los únicos latinos que buscaban hacer historia. Micaela Leitner y Matías Cienfuegos deslumbraron al jurado del reality estadounidense, pero no pudieron llevarse el premio mayor de un millón de dólares, aunque sí el reconocimiento del mundo.

En una publicación en sus redes sociales, el dúo de aerealistas compartió una foto de una de sus presentaciones y un mensaje de agradecimiento a la etapa vivida en el programa. “ Nos hubiera encantado ganar” , se sinceró el chileno.

“Solo nos queda agradecer lo vivido, lo aprendido y a todas esas hermosas personas que guardaremos en nuestro corazón”, sumó al posteo.

El dúo Sirca Marea agradeció el apoyo de todo el público que votó desde las semifinales hasta la gran final. “Gracias a la gente que sin conocernos nos apoyaron… sin saber quiénes éramos nos dieron palabras de aliento y de cariño.. no lo olvidaremos. Son atesorado en un rincón de nuestro corazón”, agregó.

En otro momento de la publicación, la pareja latina se mostró apenada por el resultado. “Nos hubiera encantado ganar.. llevarnos la copa.. pero sabíamos que era difícil. Aun así sentimos que dimos lo mejor de nosotros. Nos sentimos unos ganadores. Ganamos en experiencia y en vida. Gracias AGT. Fuiste la experiencia más intensa de nuestra vida”, concluyó el dúo que obtuvo el 9° lugar en el certamen.

Texto del párrafo

La ganadora este año fue Jessica Sánchez, una cantante californiana que está en las últimas semanas de su embarazo y se había presentado a audicionar más de una década antes, en las primeras temporadas del show. La cantante se llevará a casa el codiciado premio de un millón de dólares, además del reconocimiento del público.