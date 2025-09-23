Dónde ver la final de América’s Got Talent y cómo votar a la argentina finalista

Micaela Leitner y Matías Cienfuegos son los únicos latinos en la final de Got Talent. Podrían ser los primeros acróbatas en ganar un millón de dólares.

Altura, riesgo y sensualidad fueron los condimentos suficientes para que la pareja de acróbatas, conformada por la argentina Micaela Leitner y el chileno Matías Cienfuegos , llegara a la gran final de America’s Got Talent.

Los latinos que podrían convertirse este miércoles 24 de septiembre en los campeones del reality estadounidense darán su última actuación este martes 23 y buscarán llevarse el premio mayor de un millón de dólares.

En la previa a la gran final, Cienfuegos dialogó con LMNeuquén y contó que de ganar se convertirían en los primeros latinos y acróbatas aéreos en ganar el programa.

Serán 10 los concursantes que se enfrenten en la gran final y solo uno se alzará con el premio mayor. La transmisión será este martes 23 de septiembre a las 17, hora de Los Ángeles, es decir, cuando en Argentina aún las 21.

Para elegir al ganador habrá casi 12 horas de votación que comenzará después de concluido el programa y será durante toda la noche del martes. Sin embargo, no todos pueden emitir su votación ya que quienes lo hagan tendrán que estar en ese momento en el territorio de Estados Unidos o Puerto Rico.

En el caso de estar en uno de esos países, se requiere bajar la aplicación oficia de America’s Got Talent, o con la aplicación de la cadena NBC. También se puede votar ingresando a la página web de la cadena: NBC.com/AGTVote. Cada persona pude votar hasta 10 veces.

Sobre las sensaciones a horas de el día más importante para la pareja, tanto Matías como Micaela coinciden en que se sienten bien y acompañados por el público. “Nos sentimos bien, muy bien acompañados por nuestros países, sobre todo por Argentina”, reconoció el chileno que pidió que quienes se encierren en territorio estadounidense o puertorriqueño emitan su voto en apoyo al dúo.

La pareja que se presenta bajo el dúo “Sirca Marea” invitó a los argentinos y a los chilenos a seguir las cuentas de redes sociales para informarse sobre las etapas finales ya que la transmisión del canal no se podrá ver en tiempo real en Argentina, aunque hay algunas excepciones.

Cómo ver la gran final de America’s Got Talent

Para ver el show en directo desde Sudamérica, se puede pedir el link de acceso al programa en el inbox de las redes sociales de la pareja. Sígannos en nuestras redes que ahí vamos a ir subiendo información”, invitaron mencionando a @serenaleit y @sirca.marea en Instagram.

Otro modo de ver la final es en el canal de Youtube de America’s Got Talent que suelen subir cada uno de los episodios de la temporada 20 minutos después de que finalice la emisión.