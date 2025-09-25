Cuál sería el único motivo por el que Edith Hermida se iría del 9 con Beto Casella

La panelista de Bendita habló acerca de que sucedería en su caso si se concreta la salida del histórico conductor del ciclo.

En esta época del año, los canales de televisión ya comienzan a pergeñar las grillas de la temporada siguiente, con los consiguientes pases, renovaciones y bajas de contratos de las figuras de medio. Y tal parece que podría ser el caso de Beto Casella , quien lleva casi dos década en la pantalla de El Nueve al frente de Bendita. En ese contexto, Edith Hermida hizo una llamativa revelación.

Es que Beto admitió en su programa radial en Rock & Pop que todo el tiempo tiene propuestas latentes, así como deslizó que aspira a que "no haya ninguna situación injusta" con ninguno de sus compañeros. Con este telón de fondo, el periodista Alejandro Castelo no dudó en abordar a Hermida, la histórica panelista de Bendita que acompaña a Casella desde el día uno, y consultarlo qué haría ella si finalmente el conductor se muda a otro canal.

Con total honestidad, la locutora dejó clara su postura frente a un posible cambio de canal. “Todo depende de la plata, yo voy atrás de la plata, soy así. Lo amo a Beto, lo quiero, todo bien con él. Si me dicen que me quede a conducir Bendita, es lo mismo: todo depende de la plata”, disparó sin filtro y como para que no queden dudas de que su decisión siempre estará regida por las condiciones económicas que le propongan y no tanto por la pantalla en la tenga que estar.

image

De esta manera, si bien el futuro de Beto Casella aún no está definido, lo cierto es que su histórica compañera ya le hizo saber que a la hora de tomar una decisión la clave será la propuesta económica, más allá del cariño y amistad que mantiene con el periodista desde hace tantos años.

La historia laboral de Beto Casella y Edith Hermida

Beto Casella y Edith Hermida tienen más de 18 años de trabajo conjunto en el programa Bendita, un ciclo televisivo que se ha consolidado como uno de los referentes del entretenimiento y el análisis de espectáculos en Argentina. Edith recordó en alguna entrevista que su incorporación al programa se dio en un momento de renovación del panel, cuando varios integrantes habían dejado el ciclo y se buscaban nuevos colaboradores. De esta manera, su participación comenzó en 2007.

A lo largo de estos años, la relación entre Casella y Hermida ha trascendido lo estrictamente laboral. Su complicidad frente a cámara les valió la reputación de ser un "matrimonio televisivo", gracias a la química que ambos logran transmitir en cada emisión. Esta conexión ha permitido que el programa mantenga un estilo cercano, informal y a la vez profesional, que se ha convertido en una de sus señas de identidad.

image

El rol de Edith Hermida dentro de Bendita ha experimentado una evolución significativa desde sus comienzos. Inicialmente se desempeñaba como panelista, aportando comentarios y análisis sobre la actualidad del espectáculo. Sin embargo, con el paso del tiempo, su participación se amplió y, en diversas ocasiones, asumió responsabilidades de conducción, demostrando su versatilidad y capacidad para liderar segmentos del programa. Este crecimiento dentro del ciclo refleja no solo su talento, sino también la confianza que el equipo y el público han depositado en ella.

Además de su labor en Bendita, Hermida ha expandido su carrera en medios, incorporándose a otros proyectos televisivos y radiales que le han permitido explorar diferentes facetas profesionales. Su desarrollo demuestra que, lejos de estancarse en un único rol, ha consolidado una carrera multifacética, manteniendo siempre su presencia en la pantalla y aportando valor a cada proyecto en el que participa.

Así, la historia laboral de Beto Casella y Edith Hermida en Bendita representa un ejemplo de química profesional y crecimiento dentro del ámbito del entretenimiento argentino, donde ambos se han convertido en figuras de referencia y admiración para el público.