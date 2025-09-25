Absolvieron a Andrea Del Boca por la causa defraudación al Estado

Es en el marco del proceso que el Tribunal Oral Federal N°7 llevó adelante desde marzo de este año por la producción de “Mamá Corazón”.

La actriz Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por supuesta defraudación al Estad o. El debate que comenzó el pasado 6 de marzo de 2025, concluyó con la absolución de la actriz este jueves.

El debate oral había empezado el 6 de marzo de 2025, luego de que la actriz fuera procesada en 2019 por la acusación de recibir 36 millones de pesos para la realización de la novela Mamá Corazón que protagonizó y produjo.

En el momento en el que el juez Fernando Cañete comunicó la determinación judicial, Andrea Del Boca quebró en llanto. Durante la última audiencia, la actriz no quiso realizar declaraciones y solo se limitó a tener algunas palabras hacia el tribunal que la juzgó.

“En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles”, dijo.

Fue en septiembre de 2024 cuando Del Boca se manifestó por primera vez sobre el juicio. “Quiero comunicarles yo misma que después de una larga tarea de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló”, había publicado en sus redes sociales en aquel entonces.

“Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escape ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia”, dijo esa vez con la certeza de que todo se aclararía.

