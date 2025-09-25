La emoción de Gianinna Maradona tras su viaje a Nápoles en homenaje a Diego
La hija de Diego Armando Maradona realizó emotivos posteos sobre una visita que hicieron por la Nápoles, la ciudad que adoptó a Maradona como un "dios".
Las hijas de Diego Armando Maradona siempre se mostraron cercanas a su padre y le demostraron su cariño públicamente aún desde su muerte el 25 de noviembre de 2020. Cada momento que puede, Gianinna Maradona, hija de Diego, comparte una publicación en sus redes sociales recordando momentos felices junto a él.
En los últimos días realizó un viaje particular a Nápoles, Italia, donde es alabado a nivel de un "dios" por su histórico paso por el club Napoli como futbolista. Viajar a ese lugar es viajar también a los recuerdos y un lugar donde los sentimientos afloran. Giannina, junto a una comitiva de 18 personas, visitaron entre otras cosas el santuario que idolatra al campeón del mundo con la Selección argentina en 1986.
“Napoli es sentirse en casa, incondicionalidad, amor inmensurable, la gente con su amor te abraza el alma. Esta ciudad te da paz y adrenalina a la vez, es inexplicable. Inigualable, como él… ¡Gracias por todo Napoli, me hiciste muy feliz! ¡Hasta pronto!”, escribió Giannina en una historia de la red social Instagram.
En otra publicacción seguida a la mencionada, Giani le dedicó una emotivas palabras a su madre Claudia Villafañe, que compartió el viaje junto a ella: “Te vi muy feliz en cada ciudad que recorrimos, pero cuando llegamos a Napoli te vi brillar, te vi emocionarte y hacer emocionar a las personas que te cruzabas. Esos abrazos, esas anécdotas, y ese amor que atraviesa a la persona a mamá me dio años de vida. Gracias por tanto Ma, me llevo este viaje para siempre en el corazón. Qué orgullo me da ser tu hija. TE AMO Y TE ADMIRO”, escribió sobre una imagen que la muestra juntas.
Las hijas de Diego recorrieron la ciudad por los lugares más característicos donde se respira el paso de Maradona y donde las emociones hunden en llanto a cada uno de las personas pasan por allí recordando su presencia.
El posteo de Gianinna sobre su visita a Napoli
Te puede interesar...
Leé más
El demoledor posteo de Daniela Celis sobre Thiago Medina: "Decisiones que jamás pensé tomar"
Florencia Peña apuntó contra Javier Milei y aseguró que con Alberto Fernández estaba mejor
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario