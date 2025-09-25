La emoción de Gianinna Maradona tras su viaje a Nápoles en homenaje a Diego

La hija de Diego Armando Maradona realizó emotivos posteos sobre una visita que hicieron por la Nápoles, la ciudad que adoptó a Maradona como un "dios".

Las hijas de Diego Armando Maradona siempre se mostraron cercanas a su padre y le demostraron su cariño públicamente aún desde su muerte el 25 de noviembre de 2020. Cada momento que puede, Gianinna Maradona , hija de Diego, comparte una publicación en sus redes sociales recordando momentos felices junto a él.

En los últimos días realizó un viaje particular a Nápoles, Italia, donde es alabado a nivel de un "dios" por su histórico paso por el club Napoli como futbolista. Viajar a ese lugar es viajar también a los recuerdos y un lugar donde los sentimientos afloran. Giannina , junto a una comitiva de 18 personas , visitaron entre otras cosas el santuario que idolatra al campeón del mundo con la Selección argentina en 1986.

“ Napoli es sentirse en casa, incondicionalidad, amor inmensurable, la gente con su amor te abraza el alma. Esta ciudad te da paz y adrenalina a la vez, es inexplicable. Inigualable, como él … ¡Gracias por todo Napoli, me hiciste muy feliz! ¡Hasta pronto!”, escribió Giannina en una historia de la red social Instagram.

Giannina Maradona

En otra publicacción seguida a la mencionada, Giani le dedicó una emotivas palabras a su madre Claudia Villafañe, que compartió el viaje junto a ella: “Te vi muy feliz en cada ciudad que recorrimos, pero cuando llegamos a Napoli te vi brillar, te vi emocionarte y hacer emocionar a las personas que te cruzabas. Esos abrazos, esas anécdotas, y ese amor que atraviesa a la persona a mamá me dio años de vida. Gracias por tanto Ma, me llevo este viaje para siempre en el corazón. Qué orgullo me da ser tu hija. TE AMO Y TE ADMIRO”, escribió sobre una imagen que la muestra juntas.

Las hijas de Diego recorrieron la ciudad por los lugares más característicos donde se respira el paso de Maradona y donde las emociones hunden en llanto a cada uno de las personas pasan por allí recordando su presencia.

Gianinna Claudia

El posteo de Gianinna sobre su visita a Napoli