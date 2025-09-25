Florencia Peña apuntó contra Javier Milei y aseguró que con Alberto Fernández estaba mejor

La actriz participó en una entrevista con el medio Radio Con Vos y criticó a la actual gestión del gobierno nacional.

En más de una oportunidad la actríz Florencia Peña se mostró como opositora a los pensamientos que lleva adelante la gestión del presidente de la Nación Javier Milei, debido a que no comparte los mismos valores y empatiza con otro sector de la política argentina. En diálogo con Radio Con Vos dejó en claro las diferencias que tiene con la actual gestión.

Durante su participación en la señal radial se refirió al presente que atraviesa la sociedad: “Hace mucho tiempo que no siento y no vivo una crueldad tan fuerte . Y creo que en este momento hay un debate más humano, ya ni siquiera ideológico. (...) Entonces hay algo que nos une, que tiene que ver con el espanto”.

Por otra parte se refirió a los desembolsos que prometió el gobierno estadounidense para la Argentina durante la visita de Milei a dicho país: “Me encantaría que el crédito de Trump se derrame en la gente, en escuelas, en el Garrahan, en las universidades públicas, en los jubilados...”.

“Mi mamá es jubilada con diabetes, no tiene sus medicamentos y la está pasando mal; mi depiladora de toda la vida, su hija es discapacitada, tiene una traqueotomía y la obra social le está quitando todo. Es una cuestión de vida o muerte”, dijo sobre su experiencia personal.

En su relato Peña se recordó la gestión del ex presidente Alberto Fernández (desde el 2019 hasta 2023), quien lejos de la política fue denunciado durante 2024 por Fabiola Yañez, su expareja, por "violencia física y mental": “ Yo con Alberto, no vi a mi mamá tan mal o yo no estuve tan mal como ahora. Por más que la gente me diga ‘fue terrible’ y que ‘dejaron un desastre’, ese cuento se termina porque cuando asumió Néstor (Kirchner) había un desastre mayor, nunca había visto una cosa igual”.

Por otra parte soltó: “Me acuerdo de que yo estaba por perder mi casa porque los créditos se habían dolarizado, Néstor hizo cosas que jamás imaginé y nunca fue contra el pueblo, esas son decisiones políticas”.

“Yo nunca creo en quejarte por lo que te dejó el otro, vos decidiste ser gobernante, te tenés que ocupar”, sumó a su testimonio y cerró: “Me preocupa que hay ciertos gobiernos que toman determinadas medidas, que no sé cuál es la vuelta de eso, no sé cuál es la vuelta de hacer mier... todo”.