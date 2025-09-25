Coco Sily anunció su boda y sorprendió al elegir a su madrina de la farándula

El famoso humorista reveló en su programa de radio que se cada con Chimi Meza y quién será la madrina.

Coco Sily lanzó en su programa #CódigoSily en Pop Radio, la frase que muchos de sus oyentes no esperaban oír: “El 16 de noviembre me caso”. No hubo misterio ni vueltas en la voz del actor y conductor, que eligió ese espacio para confirmar públicamente el paso que dará junto a su pareja, Chimi Meza .

Sily, con el entusiasmo que le imprime a cada palabra, compartió un detalle que arrancó sonrisas no solo a él, también a todos los que le rodeaban: “La madrina es Lizy Tagliani , que tiene mucho que ver con Chimi, conmigo y nuestra relación”.

El conductor adelantó que habrá una persona muy importante para ambos, quien será el encargado de bendecir la unión. “Vamos a hacer un casamiento en un salón, con fiesta, va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda”, repitió, dejando claro que no se tratará de un evento convencional, sino una fiesta “a lo grande”.

image

Con la gracia que lo distingue, relató uno de los diálogos clave de la organización: “Le dije: ¿querés una joda grande?, me dijo que sí y le dije: ¿la organizas toda vos?, me dijo que sí, así que listo”, confesó entre risas, al mostrar ese costado cercano con el que tantos se identifican en sus relatos.

La historia de amor de Coco Sily y Chimi Meza

El vínculo entre Coco Sily y Chimi Meza nació hace menos de dos años. Fue en octubre de 2023, cuando ella participaba como columnista en la misma radio donde él trabajaba. Desde entonces, esa química inicial se transformó en un romance que va sumando capítulos. La diferencia de edad —él, de 61 años; ella, de 46—, por su parte, nunca se planteó como un obstáculo.

Pese a no convivir día a día, comparten fines de semana y sostienen una dinámica hecha a la medida de ambos: independencia, respeto y la elección de caminar juntos cada vez que la vida se lo permite. En una reciente charla, el humorista detalló que “los fines de semana me instalo en su casa del Bajo San Isidro, y es como que te vas a Pinamar: salís a caminar y todo está cerca del río, con unos restaurancitos divinos. Yo vivo en un departamento muy chiquitito pero muy lindo en Núñez, entonces ella viene en la semana y se queda un poquito conmigo”, para dejar en claro que no volverá a pensar en la convivencia.

image

Conocida la noticia, no tardó en llegar una reacción esperada y cargada de emoción: la de Lizy Tagliani. Su mensaje, simple y profundo, atravesó la pantalla y tocó a quienes siguen la historia de cerca. “Me da mucha felicidad y me honra ser la madrina de este amor”, escribió la artista. “Te amamos, madrina”, respondió la propia Chimi.

Así, entre mensajes sinceros, una madrina llena de orgullo y la respuesta cálida de una pareja que no teme mostrar el afecto, la cuenta regresiva al 16 de noviembre suma nuevos motivos de esperanza, alegría y compañía en cada rincón donde llega la noticia.