El coqueteo viral entre Wanda Nara y Maxi Lopez: "Me debes una cena"

Una imagen a media luz que muestra a Wanda Nara intentando tapar su rostro con las manos, mientras igual se puede divisar una sonrisa, Se convirtió en una sorpresa en redes sociales. Es que la imagen que capta ese instante privado fue difundida por Maxi López , su primer exmarido .

Sobre la foto, Maxi dejó claro el guiño: “No te presentaste a la reunión Wanda Nara. ¡Debés una cena!”. Un enunciado directo y cargado de complicidad. Allí la acusación juguetona: Wanda faltó a un compromiso, y eso implica ahora “una deuda” de otra índole, una invitación a reencontrarse en otro momento.

Pero este capítulo de la historia no quedaría allí, ya que minutos después esa misma imagen sería replicada por la propia Wanda en su perfil de Instagram. En la parte inferior, sobre la imagen, la empresaria escribió con precisión quirúrgica: “Te llevaste los chicos, me tomé la noche free”.

image

image

Así las cosas, mientras Maxi había reclamado, a modo de juego, una cena por aquella ausencia misteriosa de Wanda a la reunión, ella respondió con claridad. “Te llevaste los chicos” es la frase que lo cambia todo. Solo minutos después, la misma imagen de la modelo volvería a aparecer en su perfil de Instagram, aunque esta vez el mensaje era otro y apenas rezaba: “Se me pasó”. Pero por alguna razón que solo ella sabrá, luego fue eliminado y solo quedó el mensaje anterior, el que hacía referencia a la “noche free”.

La buena onda entre Wanda Nara y Maxi López

Con un intercambio cargado de ironía y una pizca de ternura, Wanda Nara y Maxi López demostraron la buena onda que existe entre ellos. En el pasado quedó la escandalosa separación entre ellos y aquel mediático divorcio luego de que ella blanqueara su relación con Mauro Icardi, quién era amigo de Maxi en aquel entonces.

Cabe recordar que este fin de semana, Maxi López volvió a la Argentina y fue el centro de todas las miradas al protagonizar un intenso reencuentro familiar con sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda. Al llegar al país, el exfutbolista fue abordado por la prensa en el aeropuerto, previo a sumarse a las comidas y planes familiares que lo pondrían cara a cara tanto con sus hijos como con la empresaria, quien en estos días también presentó en sociedad a su flamante pareja, Martín Migueles.

image

Según relató, la prioridad del viaje fue la salud de uno de sus hijos. Maxi fue claro sobre el delicado momento que atraviesa Valentino: “Vengo porque el mayor de mis hijos tuvo una lesión importante, por lo que estoy para organizar la cirugía, hablar con el doctor y visitar a los chicos. En cuanto a lo laboral, tengo buena onda con los productores (de Masterchef Celebrity), Wanda está involucrada, pero todavía no hay nada porque quiero enfocarme en la operación de Valentino”.

Respecto al vínculo que mantiene actualmente con la empresaria, Maxi destacó: “Hoy es una seda, vamos a aprovechar eso. Fueron muchos años turbulentos y quiero estar así por los chicos. Fue un trabajo duro y de muchos años. Lo más importante es que ellos estén bien y luego lo que pase alrededor me preocupo de mi parte, ella de la suya y ahora la idea es que los chicos puedan crecer y estar tranquilos”.