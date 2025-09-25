Neuquén La Mañana Neuquén En 23 fotos, así se vivió en Neuquén la multitudinaria marcha por las chicas asesinadas en La Matanza

Una multitud movilizó para pedir justicia por Brenda, Morena y Lara. Organizaciones y mujeres autoconvocadas coparon las calles de la capital provincial.







María Isabel Sánchez

El femicidio de tres jóvenes oriundas de La Matanza conmociona al país. En este contexto, en muchos puntos de Argentina se convocó a una marcha para reclamar justicia por Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. Neuquén no es fue la excepción y cientos de personas se movilizaron por el centro de la ciudad en una columna de unas seis cuadras.

La convocatoria estuvo motorizada por organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales que comenzaron a congregarse a las 18 de este jueves en el monumento a San Martín. Además, cientos de mujeres sin pertenencia a ninguna organización en particular se acercaron a levantar su voz.

Entre los grupos que difundieron mensajes se encuentran organizaciones pertenecientes a la Asamblea Feminista y Transfeminista de Neuquén; sindicatos como Adunc, Apunc y Aten; organizaciones sociales y partidos políticos.