La hija menor de la modelo y el polista Adolfo Cambiaso celebró su cumpleaños en su casa de Cañuelas. Los looks de la joven y de sus padres.

La inusual fiesta de 15 de Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez, con un vestido muy diferente al tradicional

María Vázquez y Adolfo Cambiaso conforman una de las parejas más longevas de la farándula argentina. Aunque siempre eligieron el bajo perfil alejado de las cámaras, el pasado fin de semana abrieron las puertas de su casa en Cañuelas para festejar el cumpleaños de 15 de Myla , la menor de sus tres hijos.

Rodeados de amigos y familiares, tanto la joven como sus padres llamaron la atención por los looks elegidos para la celebración. Myla , que sigue los pasos de su madre en el mundo del modelaje, se destacó por su sofisticación y frescura juvenil. Para su vestimenta, la joven apostó por un total red, símbolo de energía y pasión. Su look incluyó un corset con una mini ajustada de María Gorof que resaltó su figura y un blazer del mismo color de moldería oversized.

La adolescente también sumó un collar XL con cristales Swarovski que aportó glamour y un maquillaje glowy con iluminador y rubor, gloss en los labios y máscara de pestañas, además de un peinado recogido alto con mechones sueltos. A la hora de soplar las velitas, eligió una torta de crema adornada con lazos rojos que hacían juego con su atuendo.

maria (4) La joven eligió una decoración para la torta que combinó con su ropa.

Cómo fueron los looks de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Según se pudo ver en sus publicaciones en redes sociales, Vázquez se vistió para la fiesta con un look totalmente negro que incluyó una camisa de seda con mangas largas de ese color y un pantalón de cuero ajustado haciendo juego. A esto lo complementó con su clásico peinado de cabello suelto con leves ondas.

maria (1) María Vázquez eligió el negro como color de su vestimenta.

"Ahora sí… Feliz cumpleaños Myla. Sweet 15. Te amamos y seguí haciendo todo lo que hacés con el amor, pasión, compromiso y responsabilidad con la que encarás todo lo que te proponés desde el día que llegaste a este mundo. Siempre", fue el tierno posteo que la modelo le dedicó a su hija, junto a una foto de ambas. También le agradeció a “todos los amigos y familia que nos acompañaron en este día tan especial” y bromeó con la tormenta que les tocó esa noche: “Por la lluvia, seguro también lo vamos a recordar".

Por su parte, Cambiaso sorprendió con un atuendo completamente descontracturado. Lejos de los sofisticados trajes sastres de saco, pantalón, camisa y corbata, el famoso polista recurrió a prendas casuales como un jean azul clásico de corte recto, un buzo negro y unas zapatillas blancas. Así, optó por la comodidad antes que la elegancia para disfrutar de una noche única.

maria (5) El afamado polista apostó más por la comodidad que por la elegancia.

La historia de amor entre María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Vázquez y Cambiaso llevan más de 30 años juntos. Se cruzaron por primera vez en una fiesta, cuando ella ya era una modelo top y él un polista exitoso, pero en esa oportunidad no hubo química. “A la semana nos volvimos a encontrar en otra fiesta y justo coincidimos en la entrada. Él se estaba yendo porque no dejaban entrar a su amigo y cuando me vio, volvió y su amigo lo esperó durmiendo en el auto. Charlamos bastante, me pidió el teléfono y no se lo di en ese momento, pero sí se lo dio mi mejor amigo", relató la modelo.

maria (2) Cambiaso y María Vázquez, en el cumpleaños de 15 de su hija menor.

Rápidamente comenzaron a salir y, tras seis años de noviazgo, se casaron en febrero de 2001 en una ceremonia muy íntima en Cañuelas, de donde es oriundo el deportista. “Fue todo de un día para otro y Adolfo lo organizó a su manera. Éramos muy poquitos, la verdad. Quizás me hubiese gustado una gran fiesta y entrar con el vestido de novia a una iglesia, pero nunca encontrábamos el momento y con el tiempo fui perdiendo esa ilusión”, reconoció Vázquez, que junto a Cambiaso, son padres de tres hijos: Mia, Adolfo y Myla.

maria6 Myla sigue los pasos de su madre en el mundo del modelaje.

Justamente, la menor de los Cambiaso ya se encuentra metida de lleno en el mundo del modelaje. Días atrás, desfiló en la una nueva edición de Colecciones by Patio en Patio Bullrich donde varias marcas internacionales presentaron el anticipo de colecciones primavera–verano 25/26. Su madre estuvo en la primera fila demostrándole su apoyo.