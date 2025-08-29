Cómo está Indra, la poco conocida hija de Dolores Barreiro de 9 años

La pequeña vive desde hace varios meses en Reino Unido junto a su madre y la pareja de ella. En redes, muestra sus viajes y su amor por la naturaleza.

Dolores Barreiro es sinónimo de moda. Por décadas, desfiló por las principales pasarelas de la Argentina y del mundo . Actualmente, alejada de los flashes y abocada a su faceta de empresaria , disfruta de su nueva vida en Europa junto a su pareja y sus dos hijas mujeres, Suri e Indra Camisani .

Desde sus redes, suele compartir tanto fotos suyas como de las niñas. Y viéndolas, no hay dudas de que la más pequeña se encamina a seguir sus pasos.

Nacida el 1ro de noviembre de 2015, Indra es la más chica de los cinco hijos de la pareja de Dolores Barreiro con Matías Camisani, con quien estuvo casada por 21 años, hasta su sorpresiva y resonante separación en 2019.

Actualmente, la niña de 9 años vive en Reino Unido, adonde se mudó hace ya varios meses junto a su hermana, su madre y la nueva pareja de ella, el polista argentino Santiago Gómez Romero.

indra (1) La pequeña, en uno de sus últimos viajes a París.

Aunque Indra tiene un bajo perfil, Dolores publica habitualmente fotos de su hija. A través de sus redes, se puede ver a la chiquita compartiendo actividades y salidas con la exmodelo. De hecho, en los últimos días, ambas se fotografiaron juntas paseando por París y sorprendieron por su look “hippie chic” con pantalones oxford estampados, prenda ícono de los años 70.

Cómo es la vida de Indra y su madre en Reino Unido

Siempre sonriente y alegre, Indra es amante de la naturaleza y de andar a caballo, actividad que hace habitualmente y que está vinculada a la pareja de Barreiro. También se la suele ver ayudando a su madre a cocinar.

indra (4) Indra lleva varios meses viviendo en Reino Unido.

En 2024, debido a la actividad laboral y deportiva de su novio, Dolores decidió mudarse junto a sus dos hijas menores a un pequeño pueblo inglés ubicado en la localidad de Surrey. Valentino, Salvador y Milo, sus tres hijos mayores, permanecen en Buenos Aires donde, además de estudiar, siguen los pasos de sus padres en el mundo del modelaje.

En su cuenta de Instagram, Barreiro comparte el día a día de su vida en el exterior, con hermosas postales que incluyen extensos valles verdes y vistas a la torre del Big Ben y al puente de Westminster. Ya alejada de las pasarelas, maneja su propia marca de ropa y es anfitriona en un restorán italiano en el balneario uruguayo de San Ignacio, uno de los destinos que más visita.

Cómo comenzó la nueva relación de Dolores Barreiro

A sus 50 años, Barreiro se reencontró con el amor de la mano de Santiago Gómez Romero, 14 años menor que ella. La pareja se conoció en el verano europeo de 2021, más precisamente en Ibiza, donde coincidieron en sus vacaciones y compartieron un show del DJ Hernán Cattáneo. Por ese entonces, ya llevaba tres años separada de Matías Camisani.

indra (5) La hija más chica de Dolores Barreiro parece seguir los pasos de sus padres modelos.

Tras ser vistos juntos varias en oportunidades, Dolores y Gómez Romero comenzaron a mostrarse en eventos, como una gala en el Teatro Colón o paseos por Punta del Este y la estancia La Narcisa, en la localidad bonaerense de Azul, propiedad de la familia del polista.

La relación se selló formalmente poco tiempo después, con un viaje estilo “luna de miel” a Madrid. “Que me voy contigo mi cielo”, escribió la exmodelo cordobesa junto a una foto juntos.

indra (2)

La sorpresiva separación de Dolores Barreiro y Matías Camisani

Después de más de dos décadas juntos y cinco hijos en común, la pareja de modelos terminó la relación en 2019. Aunque siempre hablaron de una ruptura en buenos términos, con el tiempo surgieron rumores sobre tensiones económicas y discusiones relacionadas con una vivienda.

En el presente no tendrían diálogo, a tal punto que ni siquiera comparten los cumpleaños de sus hijos. Según trascendió, el vínculo post-separación se habría desgastado por el nuevo estilo de vida de Camisani quien, en la búsqueda de su “yo interior”, viaja recurrentemente a la India. “Está en una etapa de hippie loco”, le llegó a decir Barreiro a su entorno.

De todos modos, la exmodelo se encargó siempre de desmentir cualquier versión, más allá de reconocer que hubo “momentos de enojo". Con Matías tuvimos una historia de amor entregado, respetuoso y hermoso. Lo voy a amar toda mi vida porque siento que nuestro matrimonio fue algo maravilloso”, afirmó en su momento.