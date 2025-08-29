Artistas confirmados para Lollapalooza 2026: la lista completa de los nombres que generan expectativa

El festival que se realizará en San Isidro tendrá un line-up con lo mejor de la música nacional e internacional. La lista completa y cómo comprar las entradas.

El Lollapalooza 2026 ya se empieza a vibrar. Después de una larga espera y mucha expectativa , los organizadores confirmaron el line-up para la undécima edición del tradicional festival, que se hará los días 13, 14 y 15 de marzo en el predio del Hipódromo de San Isidro. La lista i ncluye a artistas de renombre .

El mega evento creado por Perry Farrell en los años 90 promete volver a convertirse en el epicentro musical de la región. Además de escuchar la mejor música internacional y local , los fans podrán disfrutar de actividades inmersivas y una variada oferta gastronómica.

La grilla estará encabezada por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex , Lorde, Doechii , Turnstile, Lewis Capaldi y el argentino Paulo Londra . También se presentarán Kygo , Peggy Gou, Interpol , Addison Rae, Katseye, Djo , Brutalismus 3000, Ben Böhmer , Marina, Lola Young, Aitana , Danny Ocean y D4VD.

Completan la lista Soledad Pastorutti, Bunt, Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2Hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I TRust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, Lany, The Warning, Zell, Roz, Militantes del Clímax, Hamdi, Nasa Histoires, Timlo, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerouno, Amigo de artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula Os y Jero Jones.

Quiénes son los artistas más destacados del Lollapalooza 2026

Sabrina Carpenter será la estrella excluyente de esta edición. La cantante vuelve al país luego de su presentación en 2023, cuando estuvo como invitada en los shows de Taylor Swift. Su visita coincide con su gran presente, convertida en un fenómeno pop. Chappell Roan y Lorde se suman a la oferta del género en el festival. En tanto, Aitana llega como una de las artistas más importantes del pop español.

El rap estará representado con Tyler, The Creator y Doechii, la nueva referente femenina del género que llega a la Argentina por primera vez. Deftones se impone como en nombre más fuerte para los amantes de las guitarras eléctricas, mientras que la electrónica tendrá como máximo exponente al revolucionario Skrillex.

Los artistas locales también pisarán fuerte en el predio de San Isidro, con figuras de la talla de Ratones Paranoicos, Soledad Pastorutti, Massacre y Paulo Londra, sumando nombres nuevos como Yami Safdie, Six Sex y Saramalacara.

Cómo comprar las entradas para el Lollapalooza 2026

La preventa ya está disponible exclusivamente en la web oficial de AllAccess, inicialmente solo para clientes de Tarjeta AMEX del Banco Santander, con la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas sin interés. Una vez agotada la preventa, se habilitará en general para todos los medios de pago.

Se podrá elegir entre tres tipos de pases para disfrutar del festival, con precios que van desde los $400.000 a los más de $950.000 para los tres días:

Day Pass: es el abono más básico, con acceso a las 100 bandas y los cinco escenarios. Permite comprar comida y bebida de los mejores chefs y restaurantes, y merch oficial de bandas y del festival. Habilita el acceso al beergarden -para mayores de 18 años- y a sectores como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza y El Tunel. También se podrá recorrer obras de arte, hidratarse en estaciones de agua gratuitas y alquilar lockers. Los menores de 10 años ingresarán gratis solo acompañados por un adulto con entrada.

Day Pass Plus: permite el acceso a un sector exclusivo dentro del predio donde habrá espacios de relax con sombra, acceso a wifi, baños preferenciales, pantallas gigantes con transmisión del festival, acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless, estaciones de carga de celular, lockers gratuitos, puestos de hidratación exclusivos, juegos en el césped y staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono.

Day Pass Lolla Lounge: habilita el ingreso exclusivo a la zona de Lounge, donde habrá vista preferencial a los escenarios principales, áreas de relax y descanso con sombra, acceso a wifi, baños preferenciales, acceso a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless, estaciones de carga de celular, lockers gratuitos, look Station, pantallas gigantes con transmisión de los artistas, puestos de hidratación exclusivos y zona de juegos al aire libre.

Para quienes no puedan asistir, la totalidad del mega evento se verá en vivo mediante la transmisión de streaming que realizará Flow por cuatro de sus canales.