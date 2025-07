¿Chau recitales? Los beneficios que podrían perder deudores alimentarios y violentos en Neuquén

El reciente caso de dos papás que no pudieron ingresar a un recital de Los Piojos por no pagar la cuota alimentaria fue la chispa que inspiró a un vecino neuquino para presentar la iniciativa legislativa que cae sobre deudores y personas con antecedentes por violencia familiar. Se trata de un proyecto de ley que fue presentado por un jubilado de la Legislatura de Neuquén para resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La medida, impulsada por el particular Daniel Alberto Muñoz , busca visibilizar el incumplimiento de obligaciones parentales y la violencia familiar como una forma grave de vulneración de derechos. "El olvido es abandono y el abandono deja huellas muy dolorosas y profundas en la personalidad de un niño", se argumenta en los fundamentos del proyecto.

Si bien la iniciativa no persigue como objetivo sancionar a los infractores, sí tiene el claro propósito de generar conciencia. "Cumplir con los derechos de los niños, niñas y adolescentes no debe ser una opción", consideró el particular; y hacia el final del escrito agregó: "(El asunto) más pronto que tarde debe ser abordado por nuestros diputados y diputadas de la provincia".

legislatura.jpg

Una respuesta en clave de derechos humanos

El espíritu de la ley es claro: limitar ciertos beneficios sociales y recreativos a quienes no garantizan lo más básico a sus hijas e hijos. "Se trata de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en total indefensión, pues no están en condiciones de proveerse su alimento", señala el texto.

Concretamente, el proyecto de ley prohíbe el "acceso a personas inscriptas en el Registro Provincial de Deudores/as Morosos/as Alimentarios y en el Registro de Violencia Familiar y de Género, a eventos deportivos, culturales, espectáculos de todo tipo, fiestas populares y actividades de entretenimiento masivo, tanto públicos como privados, organizados en el ámbito de la Provincia del Neuquén".

La iniciativa resulta novedosa y da un paso más allá de las restricciones que ya enfrentan, como el acceso a cargos públicos o salidas del país y la tramitación de las licencias de conducir.

Hasta ahora, no se contemplaban impedimentos en las esferas social, cultural y deportiva, lo que implica una extensión de las consecuencias del incumplimiento a otros ámbitos de la vida cotidiana.

Cuota alimentaria. Mantención de hijos.

Cómo se implementaría

De aprobarse, la ley obligaría a los organizadores de eventos masivos -públicos o privados- a designar una persona encargada del control de admisión específicamente para verificar si los asistentes están incluidos en alguno de los dos registros mencionados.

Además, en los puntos de venta de entradas deberá exhibirse de manera visible y clara un cartel con la siguiente leyenda: "Se prohíbe el ingreso a las personas que se encuentran inscriptas en el Registro Provincial de Deudores Morosos Alimentarios y en el Registro de Violencia Familiar y de Género. Los organizadores deben controlar el ingreso según lo establecido en la Ley".

El Ministerio de Gobierno será la autoridad de aplicación, con facultades para articular con los municipios, implementar campañas de concientización y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

deudores alimentarios neuquinos (1).jpg Dos deudores alimentarios, oriundos de Neuquén, no pudieron acceder al recital de Los Piojos en Buenos Aires.

Una medida simbólica y concreta

"El derecho alimentario supone el derecho a la vida", advierte el proyecto, que también subraya que el menor es el verdadero sujeto de derecho, más allá de la madre que lo representa judicialmente. En ese sentido, se apunta también a desarmar mitos sobre la disputa entre adultos y a poner el foco en la responsabilidad de crianza.

Casos como el de dos fanáticos de una banda de rock que fueron impedidos de entrar a un recital de Los Piojos por estar en el registro de deudores alimentarios, sirven como antecedentes e inspiración para esta propuesta. "Neuquén, provincia pionera en derechos humanos, debe legislar esta temática", reza el texto.

El debate está abierto. La iniciativa, si se aprueba, invita a los municipios a adherir.

¿Querés saber si alguien está inscripto en estos registros? Podés consultar el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos en el siguiente link. El de Violencia Familiar y de Género se puede ver aquí.