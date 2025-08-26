Taylor Swift anunció su casamiento con Travis Kelce: el tierno posteo que lo confirma

Los swifties se llevaron una gran sorpresa este martes al conocer que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento . La noticia la dieron los protagonistas que compartieron unas románticas fotos en un jardín rodeado de flores.

La cantante de "Shake it Off" se encuentra en pareja hace dos años con el jugador de la NFL y confirmaron esta noticia con un tierno posteo: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar" , escribió con humor.

En las fotos que compartió la compositora con sus más de 280 millones de seguidores, se la puede ver en el momento justo en el que Travis se arrodilló para hacer su propuesta a la artista rodeado de flores rosas y blancas. En otra de las imágenes, se puede ver el lujoso anillo de compromiso que recibió. Con más de 13 millones de likes y comentarios felicitándolos, la noticia de esta unión se convirtió en tendencia mundial.

Cómo comenzó la historia de amor entre Taylor Swift y el jugador de la NFL

El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó el 8 de julio de 2023, cuando el jugador de los Kansas City Chiefs asistió a un concierto de The Eras Tour en Kansas con un plan muy particular: entregarle a la cantante un friendship bracelet con el número de su camiseta. “Me dolió un poco no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella”, confesó más tarde en su podcast New Heights.

La historia dio un giro el 24 de septiembre, cuando Swift fue vista en un palco del Arrowhead Stadium junto a la madre de Kelce. Tras el partido, ambos se mostraron tomados de la mano camino a una cena en la que, según testigos, Taylor pagó la cuenta de todos para quedarse a solas con él.

La confirmación pública llegó el 14 de octubre, cuando la pareja asistió junta al afterparty de Saturday Night Live en Nueva York. Poco después, la cantante se dejó ver en las tribunas vistiendo una sudadera de los Chiefs y un brazalete con el número 87, un claro guiño a su novio.

A lo largo de la gira, los momentos compartidos se multiplicaron. En Buenos Aires, Swift sorprendió al cambiar la letra de Karma para dedicarla a Kelce y corrió a abrazarlo al final del show. En Londres, el jugador incluso subió al escenario para participar de un cambio de vestuario, arrancando la ovación del público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TSUpdating/status/1855812916613648681&partner=&hide_thread=false one year ago today, Taylor Swift running to kiss Travis Kelce after The Eras show in Argentina!

Uno de los hitos más recordados llegó en febrero de 2024, cuando, tras la victoria de los Chiefs en el Super Bowl LVIII, Taylor bajó al campo de juego para fundirse en un emotivo abrazo y beso con Travis frente a las cámaras del mundo.

Un año después, aunque Kansas no logró repetir la hazaña en el Super Bowl 2025, Swift volvió a estar en las gradas alentando a su pareja, dejando en claro que su historia de amor sigue tan firme como el primer día.

Taylor Swift y Travis Kelce Taylor Swift abraza a su novio, Travis Kelce. Instagram

Semanas antes del anuncio de compromiso, la estrella de la NFL abrió su corazón en una entrevista con GQ. Allí describió la esencia de su vínculo con la artista: "Cuando estoy con ella, se siente como si fuésemos personas normales. Cuando no hay una cámara, somos solo dos personas enamoradas".

Según reveló, este romance nació de forma espontánea y natural. "Nada de lo que he hecho ha sido un proceso controlado y organizado. Cuando digo que fue tan orgánico, es porque nos enamoramos simplemente por las personas con las que estábamos en la misma habitación", declaró.