La renuncia de Santiago del Moro a Telefe: qué dijo el conductor

En medio de los rumores que lo vinculaban con una renuncia a la señal de Telefe , el conductor Santiago del Moro , una de las principales caras del canal de las pelotas, salió a aclarar la situación. Con un mensaje contundente en su cuenta de Instagram, el también conductor de La 100 dejó bien en claro toda la situación .

Si bien no se sabe a ciencia cierta donde se originó el rumor ni cómo llegó a los medios tan rápido, la periodista Paula Varela contó la información en Intrusos. Minutos después, la noticia empezó a replicarse como cierta en distintos medios y portales y ante las decenas de consultas que recibió, el presentador de Gran Hermano optó por dar su palabra. "No es así. Nada que ver", manifestó Santiago.

"A todos los que me preguntan, sigo en mi casa: @Telefe. Y feliz que así sea. Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de TV, y ya estamos preparando lo que se viene con Gran Hermano 'Generación Dorada'", amplió en su perfil personal Del Moro.

image

De esta manera, dejó en claro que está pensando en los proyectos que se avecinan con el canal de las pelotitas, entre ellos, el reality más famoso del mundo, cómo así también una nueva conducción en la gala de los premios más importantes de la televisión argentina.

Los motivos que habrían llevado a la renuncia de Santiago del Moro

En Intrusos lanzaron una fuerte versión sobre lo que podría haber sido una de las renuncias más resonantes del 2025: la de Santiago del Moro, quien, según trascendió, habría decidido dar un paso al costado en Telefe después de conducir durante varias temporadas Gran Hermano.

Este martes, Paula Varela fue quien contó la noticia al aire, que luego sería desmentida por el propio protagonista: "Quien se va de Telefe es Santiago del Moro, le escribí a él pero todavía no ha contestado". Además sumó la periodista: "Lo tengo confirmado por una muy alta fuente y lo que me dicen es que esto tiene frenado los castings para lo que serían los nuevos participantes de Gran Hermano".

image

En ese sentido, la panelista señaló: "Fue Santiago quien tomó la decisión y las personas con las que hablé me dicen que están sin conductor (para Gran Hermano) y por eso está todo frenado".

"Todo esto es muy reciente y me dicen que esto es asi, hace tiempo que no postea nada en las redes sociales donde era súper activo porque ama el proyecto y el programa. Me comuniqué con El Trece porque se hablaba de un pase de canales pero desde ahí lo niegan", agregó más detalles sobre la situación de Santiago. Adrián Pallares agregó al respecto: "No es que el canal decidió prescindir de Santiago, al contrario, es él quien prefiere tomar la decisión".

Santiago del Moro condujo las últimas ediciones del exitoso reality en el canal de las pelotas (2022, 2023 y 2023-2024). Minutos después, la periodista reveló la respuesta del propio conductor ante la consulta sobre el tema: "Tengo el contrato para firmar hasta el 2030, seguramente así será", dejando en claro que planea continuar en Telefe.