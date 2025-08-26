Brian Buley de El Marginal criticó, sin filtros, a En el Barro: "Prometieron una serie y es un telo"

La serie "En El Barro" causó sensación en el público por el alto vuelo de la trama que tiene convirtiéndose en la serie más vista de Netflix en todo el mundo en habla no inglesa, alcanzando un total de 5.600.000 visualizaciones en el mundo en su primera semana de estreno. El spin-off recibió un sinfín de elogios por parte del público que vio al menos un capítulo.

Sin embargo como llegaron los elogios aparecieron también las críticas. Una de las más resonantes fue la del actor Brian Buley , quien tuvo un personaje importante en la serie El Marginal y fue crítico del lanzamiento de la serie que se puede ver en la plataforma Netflix. “Vi el primer capítulo y con eso me alcanza para decir que no me gustó. Yo formé parte de las cinco temporadas de El Marginal, di muchísimo y siento que esta serie quedó muy lejos de ese nivel”, dijo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen a través del Instagram Live de radio Mitre.

“ Me duele que mi teléfono no haya sonado. Hubiese aceptado trabajar sin problemas, incluso si me tocaba un papel muy distinto. Me quedé con las ganas de ser parte”, sumó Brian .

Sobre el cierre de su opinión apuntó contra la trama de la serie: "El Marginal tenía tiroteos, peleas, adrenalina. Acá es puro sexo. No hay un minuto que no estén con eso. Un chico que apenas entra en la adolescencia lo ve y no da. A mí me prometieron una serie y me dieron un telo”.

De Sofi Morandi a Jujuy Jiménez, las famosas rechazadas para "En el barro"

Luego del éxito que tuvo en Netflix el spin-off de la serie argentina, “El Marginal”, titulada “En el barro”, influencers, conductoras y actrices salieron a mostrar en redes sociales sus casting fallidos que le enviaron a la producción de la ficción en la que esperaban lograr algún papel: Sofi Morandi, Sofía “Jujuy” Jiménez, Marti Benza y Yoyi Francella, la hija de Guillermo, se destacan entre las famosas rechazadas.

En pleno programa de Luzu, “Antes que Nadie”, Yoyi Francella confesó que había enviado su casting para la producción encabezada por Sebastián Ortega. Lo curioso fue que, entre risas, su compañera de programa la actriz Micaela Vázquez reveló que también presentó un video con su interpretación de una carcelaria para ver si lograba cazar algún papel en la ficción de Netflix.

Esta secuencia se repitió por todo Instagram en los últimos días. “El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura”, posteó Sofi Morandi junto a una serie de videos cortos donde se la ve actuando de carcelaria allá por el 2023, cuándo comenzó a desarrollarse el casting para la serie.

Sofi Morandi

“Siento que fue una verg..., pero dado a que en esta red social siempre se publica lo lindo, me gustó encontrarme con una parte de este material porque más allá de no haber quedado me miro con un poco de ternura y compasión”, analizó la actriz.

Las actrices rechazadas por el casting de "En el Barro"

Otra que mostró en redes sociales cómo fue su casting fue la actriz y modelo Sofía “Jujuy” Jiménez que se postuló para el papel de Marina Delorsi, la joven acusada de matar a su novio que, finalmente, obtuvo Valentina Zenere.

“Hoy lo veo y me río, y pienso, que caradura no?”, aportó la modelo mientras se la ve llorando, con un pucho en la mano y argumenta que ella no lo mató. “Al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no! Y sin embargo lo sigo intentando”, agregó en el posteo que, al igual que el resto, se viralizó en las redes.

"Awww que fuerte ver este material sin morirme de vergüenza Yo tmb hice el casting para el serion “el barro”, me da mucha ternura ver a esa sofi intentándolo . Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es punto, (igual obvio nos podemos reír ) la clave acá fue decir que siiiii, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación. Hoy lo veo y me río, y pienso, que caradura no? pero al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no! Y sin embargo lo sigo intentando, sigo yendo atrás de lo que dicta mi cora, que por supuesto, seguiré sosteniendo, mi gran GPS", escribió Jujuy.

Sofia Jujuy

Otra presentación que sorprendió fue la de la actriz de "Envidiosa", otra de las producciones argentas de Netflix, Agustina “Papry” Suasquita, que interpretó a la novia de una de las amigas de la protagonista. La joven se hizo conocida por los videos cómicos de la plataforma YouTube con "Hecatombe", y contó que apeló a la "federalidad" para interpretar el papel de una “cordobesa guasa”, provincia de la que es oriunda.

Marti Benza no hizo declaraciones acerca de su casting pero si mostró un video donde se la ve haciendo los paneos de perfil, costado y frente con un look de penal. Otra que bromeó con haberse presentado fue Cami Jara, compañera de "TDT" de Benza.

De esta manera, las actrices compartieron con total confianza y sin tapujos con su público sus castings fallidos para una de las series del momento. No tuvieron miedo de exponer que hasta ellas son rechazadas de vez en cuando.