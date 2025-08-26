El ex Gran Hermano que dejó su sueño para volver al campo

El ex participante del reality de Telefe sorprendió a sus seguidores con su anuncio y con el mensaje con el que lo acompañó.

Alan Simone , ex participante de Gran Hermano , sorprendió en sus redes sociales al contarles a sus miles de seguidores que decidió volver a la vida que tenía antes de su paso por el reality de Telefe . El joven, oriundo de la ciudad bonaerense de Chivilcoy y que tuvo un noviazgo con su ex compañera Sabrina Cortez que terminó en escándalo , reveló a través de un video en vivo que se cansó de la exposición mediática que tuvo luego de ser parte del programa y que volverá al lugar donde nació.

“Abandono la ciudad, dejo el departamento y me voy a mi casa propia en Chivilcoy”, expresó el ex concursante de Gran Hermano sobre el dramático momento que atraviesa. Acto seguido, se sinceró: “No voy a desaparecer, voy a trabajar en el campo como me gusta a mí. Es lo que me llena y me hace feliz, no me quiero traicionar a mí mismo”, aunque señaló que seguirá creando contenido para las redes sociales desde su lugar de origen.

Acerca de esta decisión, Alan Simone argumentó que tiene que ver con una necesidad de alejarse del foco mediático: “Quiero poder estar con alguien y que no todo el mundo sepa con quién, que se estén metiendo a opinar de mi relación o mi trabajo”.

"Quiero poder estar con alguien y que nadie sepa": Alan Simone, exparticipante de Gran Hermano, anunció que dejará la Ciudad de Buenos Aires y regresará a Chivilcoy.

Luego, indicó: “Me cansé de eso, quiero una vida tranquila. Ser una persona más que trabaja normalmente, que tiene una vida normal. Quiero lo que yo era antes en Chivilcoy”, dejando en claro que su regreso será en octubre o noviembre de este año. Y remarcó la importancia del vínculo con sus seres queridos: “Quiero estar más cerca de mis viejos, me alejé mucho de ellos. Puedo vivir tranquilamente en mi casa propia”.

La Tora enfrentó a quienes la tildan de "favorita" en Telefe y respondió con todo

Lucila La Tora Villar se ha convertido en una de las figuras más comentadas dentro de la pantalla de Telefe. A diferencia de otros ex participantes de Gran Hermano, que tras salir de la casa quedaron rápidamente en el olvido mediático, ella logró abrirse un camino propio y sostener una carrera que va más allá de la exposición momentánea. Hoy se desempeña como conductora de streaming en el canal, rol que le permitió consolidar un lugar estable y empezar a ser reconocida como una profesional de los medios. Sin embargo, ese espacio ganado con esfuerzo no está libre de polémicas.

Cada nuevo paso que da dentro del canal genera especulaciones, comentarios y versiones que la señalan como una de las “mimadas de Telefe”. De hecho, en las últimas semanas, el tema volvió a instalarse después de que en el programa Intrusos se hablara de su nombre como candidata para cubrir un reemplazo en el noticiero de la primera mañana.

Durante una entrevista en el mismo ciclo, expresó: "Me siento mimada en Telefe. Me siento cómoda, es mi casa. Me cuidaron, me asesoraron y me enseñan todos los días. Es verdad que me llamaron para el noticiero, recibí un llamado de mi jefe pero justo tenía un viaje planeado. No es favoritismo, es laburo. Tengo más de 2.000 horas al aire" afirmó con firmeza.

Con esas palabras, la conductora quiso subrayar que lo suyo no es un capricho ni un beneficio especial, sino el resultado de haber dedicado gran cantidad de horas frente a cámara, ganando experiencia y perfeccionándose en el camino. Al mismo tiempo, aprovechó para marcar una diferencia entre lo que se dice desde ciertos programas de espectáculos y lo que ella considera que es la realidad.

"Somos nuevos personajes en la televisión. Nadie es indispensable en el medio, ni en ningún laburo. El único programa que duda de mi trabajo es Intrusos. Dieron a entender que estuve con alguna autoridad para estar donde estoy. Y no, no necesité sentarme sobre las piernas de nadie para estar donde estoy, lo hago laburando", agregó, dejando en claro su molestia por los rumores que insinúan que su crecimiento podría estar relacionado con vínculos personales y no con su desempeño profesional.