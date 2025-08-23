La Tora enfrentó a quienes la tildan de "favorita" en Telefé y respondió con todo

Lucila La Tora Villar se ha convertido en una de las figuras más comentadas dentro de la pantalla de Telefe . A diferencia de otros ex participantes de Gran Hermano , que tras salir de la casa quedaron rápidamente en el olvido mediático, ella logró abrirse un camino propio y sostener una carrera que va más allá de la exposición momentánea.

Hoy se desempeña como conductora de streaming en el canal, rol que le permitió consolidar un lugar estable y empezar a ser reconocida como una profesional de los medios. Sin embargo, ese espacio ganado con esfuerzo no está libre de polémicas.

Cada nuevo paso que da dentro del canal genera especulaciones, comentarios y versiones que la señalan como una de las “mimadas de Telefe”. De hecho, en las últimas semanas, el tema volvió a instalarse después de que en el programa Intrusos se hablara de su nombre como candidata para cubrir un reemplazo en el noticiero de la primera mañana.

La Tora ¿mimada en Telefé?

Según se comentó allí, ese ofrecimiento habría despertado cierta incomodidad en otras figuras femeninas de la emisora, quienes consideran que Villar suele ser convocada con frecuencia para proyectos de distinto tipo. Lejos de dejar pasar el tema, La Tora eligió responder de manera directa y sin vueltas, aclarando cuál es su postura y cómo vive este momento de su carrera.

Durante una entrevista en el mismo ciclo, expresó: "Me siento mimada en Telefe. Me siento cómoda, es mi casa. Me cuidaron, me asesoraron y me enseñan todos los días. Es verdad que me llamaron para el noticiero, recibí un llamado de mi jefe pero justo tenía un viaje planeado. No es favoritismo, es laburo. Tengo más de 2.000 horas al aire" afirmó con firmeza.

Con esas palabras, la conductora quiso subrayar que lo suyo no es un capricho ni un beneficio especial, sino el resultado de haber dedicado gran cantidad de horas frente a cámara, ganando experiencia y perfeccionándose en el camino. Al mismo tiempo, aprovechó para marcar una diferencia entre lo que se dice desde ciertos programas de espectáculos y lo que ella considera que es la realidad.

“Nadie es indispensable en el medio”

"Somos nuevos personajes en la televisión. Nadie es indispensable en el medio, ni en ningún laburo. El único programa que duda de mi trabajo es Intrusos. Dieron a entender que estuve con alguna autoridad para estar donde estoy. Y no, no necesité sentarme sobre las piernas de nadie para estar donde estoy, lo hago laburando", agregó, dejando en claro su molestia por los rumores que insinúan que su crecimiento podría estar relacionado con vínculos personales y no con su desempeño profesional.

En ese mismo sentido, Villar explicó que lo que más le afecta no son las críticas a su estilo o a su forma de conducir, sino las versiones que buscan desacreditar su esfuerzo. Según contó, su recorrido en los medios se sostiene en el aprendizaje constante, en la capacidad de adaptarse a distintos formatos y en el compromiso que puso en cada proyecto desde que salió de la casa más famosa del país.

Trabajo y esfuerzo

Más allá de las habladurías, la realidad es que La Tora se afianzó como una presencia estable dentro de Telefe, y su nombre aparece una y otra vez en nuevas propuestas. Lo que para algunos es motivo de sospecha, para ella es simplemente el reflejo de que el canal confía en su trabajo. Mientras tanto, el debate continúa: ¿es realmente la “mimada” de Telefe o solo una de las pocas que supo transformar su paso por Gran Hermano en una carrera sostenida en el tiempo?