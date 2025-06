La Tora blanqueó a su nuevo novio: en qué banda canta el galán

La confirmación no necesitó más que una historia de Instagram. De esa manera se terminaron semanas de rumores y dejó claro que la ex participante de Gran Hermano 2022 no tiene reparos en mostrar su faceta más personal ni esconder los detalles de su vida amorosa. A partir de ese momento, la conductora se mostró cada vez más cerca del músico y, ya instalados como pareja, vivieron recientemente un momento cargado de ternura en medio de la cobertura del Mundial de Clubes en Miami, Estados Unidos.