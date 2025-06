Tragedia en la India: el motivo por el que el hermano del único sobreviviente viajó en otro asiento y murió

India avion.png

“Desearía no estar vivo”, fue la inesperada frase que dijo el hombre, mientras lamentaba que no puedo rescatar del avión que se estrelló a su hermano Ajay Kumar, que viajaba en el mismo vuelo y murió en el impacto. “Es un milagro que haya sobrevivido. Estoy bien físicamente, pero me siento terrible por no haber podido salvar a Ajay”, dijo.

La tragedia tuvo un fuerte impacto en su vida personal, más allá del accidente en si, el hombre reveló un estremecedor detalle que estremeció a todos. Una circunstancia que antes de la tragedia parecía trivial, quedará por siempre en su cabeza.

Según relató, junto a su hermano habían intentado sentarse juntos en la fila 11del avión, cercana a las salidas de emergencia. Sin embargo, al momento de la reserva, algunos asientos ya estaban ocupados. Por ese motivo, Vishwash quedó en el 11A y Ajay en el 11J, separados por el pasillo.

“Si hubiéramos estado sentados juntos, ambos podríamos haber sobrevivido”, reflexionó Vishwash. “Ajay y yo habríamos estado uno al lado del otro, pero lo perdí frente a mis ojos. Ahora pienso constantemente: ‘¿Por qué no pude salvar a mi hermano?’”.

La separación de apenas unos metros fue decisiva cuando el avión se precipitó contra un hostal del colegio médico local, donde unas 100 personas se encontraban en la cafetería al momento del impacto.

Los momentos previos al impacto

Vishwash y su hermano regresaban a Reino Unido tras una estadía en India por la temporada de pesca cuando sucedió la tragedia, donde además visitaron a su familia. Pero el Boeing 787 en el que viajaban perdió altitud tras el despegue y terminó impactando contra un edificio en una explosión que se extendió por varios niveles.

“Pensé que estaba a punto de morir, pero luego abrí los ojos y me di cuenta de que aún estaba vivo. “Se sintió como si algo se hubiera atascado y las luces comenzaron a parpadear. Todo pasó en segundos. Me di cuenta de que íbamos hacia abajo”, relató el sobreviviente aThe Sun.

Su cercanía a la salida de emergencia resultó crucial. Logró desabrocharse el cinturón y se arrastró por una abertura en el fuselaje. “Usé mi pierna para empujar a través de esa abertura y salí. Todos a mi alrededor estaban muertos o muriendo. Aún no entiendo cómo escapé“, explicó al medio británico.

Una vez fuera del avión, Vishwash intentó regresar a buscar a su hermano. Testigos y rescatistas presenciaron su desesperado intento de volver a ingresar al avión en llamas.

“Mi familiar está ahí dentro, mi hermano, y se está quemando hasta morir. Tengo que salvarlo”, exclamó al primer trabajador de emergencias que llegó, quien además relató que lo encontró en estado de conmoción, con sangre en la cara y cojeando. “Lo llevé a una ambulancia. No tenía idea de que era un pasajero del avión. Estaba muy desorientado”, declaró el rescatista.

La historia de los hermanos Ramesh: una vida entre dos países

Vishwash y Ajay alternaban su tiempo entre India e Inglaterra, donde tenían familia y vínculos laborales. Ambos heredaron un negocio pesquero con dos embarcaciones en Diu, una isla con influencia portuguesa en la costa occidental de India.

Durante la temporada de monzones, cuando la pesca se detiene, regresaban a Inglaterra. Vishwash mantenía contacto constante con su familia en Leicester, desde donde viajaron su esposa Hiral, su hijo pequeño y su hermano menor Nayan tras la tragedia.

“Vishwash pasa parte del año aquí y parte en Inglaterra. Maneja dos barcos pesqueros con su familia, pero la pesca se detiene cuando llega el monzón, entonces regresa a Inglaterra”, explicó Bipin Bamania, amigo de la infancia, en declaraciones a The Sun.

sobreviviente india.jpg El único sobreviviente del avión Air India se recupera favorablemente. La separación de asientos fue clave para escapar, mientras su hermano Ajay falleció a pocos metros de distancia.

Después del accidente, Vishwash fue trasladado al Hospital Civil de Ahmedabad, donde permaneció internado durante cinco días. En ese período recibió la visita del primer ministro indio Narendra Modi, gesto que subrayó la magnitud del desastre.

Al recibir el alta, regresó a la casa familiar en Diu, donde lo acompañan sus padres, esposa e hijo. A pesar del apoyo familiar, el impacto emocional persiste. “Desearía no estar vivo”, le dijo a sus allegados, de acuerdo con The Sun.

“Está recibiendo gran apoyo de su familia y obviamente están encantados de que esté vivo, pero también están desconsolados por la pérdida de Ajay”, dijo Bamania. “Estoy muy feliz de que haya sobrevivido, pero también muy triste de que su hermano haya muerto”.