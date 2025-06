La Justicia aclaró que Cristina Kirchner podrá usar el balcón de su casa

Este miércoles la ex mandataria le había indicado precisiones al Tribunal sobre si podría salir al balcón o no de su vivienda en Constitución.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió la aclaración de la justicia sobre si tenía permitido o no el uso de su balcón durante sus días en prisión domiciliaria.

fallo balcon Cristina.png

El miércoles por la tarde Fernández de Kirchner realizó una publicación través de sus redes sociales, donde le pidió a la Justicia que le aclare si puede salir al balcón de su departamento mientras cumple prisión domiciliaria.

"¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no… Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido. Te comparto el pedido de aclaratoria presentado por mis abogados", escribió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1935339416962351567&partner=&hide_thread=false ¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…



Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido.



Te comparto el pedido de aclaratoria presentado por mis abogados.https://t.co/Rspne9knga — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 18, 2025

Por otro lado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del Tribunal si detallaron que deberá abstenerse de adoptar comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.

En este sentido, otra duda que se generó era en relación a las manifestaciones diarias que se realizar frente a su domicilio y si podría ser un problema en los término del fallo condenatorio, fuentes judiciales advirtieron que "Cristina Kirchner no hizo ninguna manifestación al respecto. La seguridad y el tránsito vehicular y de personas es competencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un Código de convivencia y contravencional que está vigente".

El uso de tobillera electrónica

Este jueves también se realizó un informe pericial por parte de técnicos que inspeccionaron su vivienda, para saber si cumple con todos los requisitos para el arresto domiciliario. Estos resultados se elevarán al juzgado que interviene, el cual debe determinar si implementa la disposición de una tobillera electrónica. El procedimiento fue confirmado por su abogado defensor, Carlos Beraldi, quien remarcó la excepcionalidad de la situación.

"Hace un rato pasaron para hacer un informe técnico y ya se retiraron del domicilio. Entiendo que eso se manda al tribunal y resolverá si se utiliza o no", indicó el abogado en declaraciones a C5N.

Respecto a las visitas que podrá tener en su domicilio, el letrado indicó que "el juzgado impuso que presentáramos una lista, estamos en el término legal y analizando que se nos imponga una limitación de esas características. No hay limitación por el momento. Estoy adelantando que vamos a recurrir esa cuestión. Es una limitación que creemos que no corresponde y por eso pedimos que el juez la reconsidere y si no recurriremos a instancias superiores".