Cristina Kirchner presa con domiciliaria: ¿Puede salir o no al balcón de su casa?

Este miércoles, gran cantidad de m ilitantes se congregaron en Plaza de Mayo en reclamo por la condena - a seis años de prisión por corrupción- en la causa Vialidad a Cristina Fernández de Kirchner . En este contexto, la ex presidenta pidió a la Justicia un esclarecimiento de las restricciones que implican la medida, ya que según precisó, tenía dudas sobre si podía o no salir al balcón de su departamento del barrio porteño de Constitución para saludar a la gente que se congrega allí.

En medio del acto se escuchó un mensaje grabado por Cristina . Al terminar, otra parte del discurso fue breve pero en vivo y surgió el interrogante. Cabe recordar que horas atrás había realizado una polémica publicación en sus redes sociales, dirigida a la Justicia. "¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no. Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido. Te comparto el pedido de aclaratoria presentado por mis abogados", escribió.

Según publica Infobae, fuentes judiciales aclararon que "De lo que vemos, no hay actividad de Cristina Kirchner estimulando al desorden", por lo que se entiende que en los días que lleva cumpliendo prisión domiciliaria, la ex mandataria no habría incumplido ninguna regla impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, que tiene a su cargo controlar la condena.