Rolando Figueroa durísimo contra Oscar Parrilli: "Su jefa le decía 'pelotudo' y se quedaba callado"

El gobernador de Neuquén criticó fuertemente al senador nacional peronista. "Los cargos no se heredan, se ganan", aseguró.

“Los cargos no se heredan, se ganan, independientemente de cómo nos llamemos”, advirtió. Dijo que no quiere más en el Senado “a los amigos de” e indicó que “esa persona” (por Parrilli) no sólo “no hacía respetar a Neuquén, sino que ni siquiera se hacía respetar a sí mismo. Su jefa le decía pelotudo y se quedaba callado”.