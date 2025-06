¿Qué dijo Rolando Figueroa de la condena a Cristina?

Rolando Figueroa fue consultado sobre la condena a la ex vicepresidenta.

Al finalizar el acto en el centro de Convenciones Domuyo, el gobernado r Rolando Figueroa mantuvo un contacto con la prensa. Allí, se lo consultó sobre diferentes cuestiones vinculadas al acuerdo político electoral con el intendente Mariano Gaido y también se le preguntó su opinión respecto a la condena ratificada por la Corte Suprema hacia la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Hace mucho tiempo existieron unos u otros hechos que contribuyen a generar una grieta en la Nación que no ha contribuido a que el argentino esté mejor. Nosotros hemos sabido construir a partir de las coincidencias y esas coincidencias las realizamos no sólo con la dirigencia sino con el pueblo de Neuquén”, dijo Figueroa y explicó. “Cuando nos quieren empujar a la grieta nosotros decimos que no vamos a caer en la grieta sino todo lo contrario. Vamos a continuar trabajando con las acciones que provoquen un bienestar en el pueblo. Y ese accionar de bienestar en el pueblo es a partir de obras, de políticas de Estado fecundas que hacen a que Neuquén siga creciendo como lo viene haciendo actualmente, de una manera mucho más acelerada que el país”.