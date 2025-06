Con críticas a Nación, Rolando Figueroa y Mariano Gaido lanzaron su frente electoral

El gobernador destacó la “generosidad” del intendente y que no habrá inconvenientes en definir candidaturas. Además, apuntó en duros términos a Oscar Parrilli.

Figueroa reiteró que las candidaturas se definirán en julio y, si no hay consenso, a través de una interna. Sin embargo, hubo señalares de quien al menos encabezará una de esas listas, dado que fue la ministra de Desarrollo Humano, Julieta Corroza, la que abrió el acto con un discurso en el que destacó el acuerdo alcanzado en “defensa de la neuquinidad”.

Figueroa y Gaido firman pacto (10).JPG Maria Isabel sanchez

Consultado respecto a cómo se iban a compatibilizar los intereses de las diferentes fuerzas políticas que integran los espacios de Neuquinizate y de Primero Neuquén a la hora de los armados, Figueroa resaltó que Gaido “no pone ningún condicionamiento” y que “tiene mucha generosidad al poner adelante y por sobre todas las cosas la defensa de Neuquén”. Una declaración que va en línea con lo que se especula que ocurriría en la conformación de las nóminas, donde Figueroa definiría las candidaturas con el apoyo del intendente, pensando en un pacto que excede esta elección y que se proyecta al 2027.

“La premisa es la defensa de Neuquén y después, en todo caso, iremos buscando a las personas que lo puedan hacer mejor. Pero la verdad es que no nos está costando. Está surgiendo todo de manera natural”, aseguró Figueroa.

Acuerdo

Luego del discurso inaugural de Corroza tomó la palabra el intendente Gaido, quien hizo un repaso de la carga impositiva de tributos nacionales y lo poco que vuelve a la provincia de lo que se paga de impuestos en la compra de alimentos, combustible y el transporte.

“Con Rolo, desde el primer momento, llevamos adelante un acuerdo del que estamos absolutamente convencidos porque, en lo personal, pensamos lo mismo”, dijo el intendente capitalino y resaltó la importancia de la continuidad de un proyecto político que debe tener sus representantes en el Congreso Nacional.

A su vez, resaltó que nadie puede estar en desacuerdo en contar con un Estado que tenga las cuentas ordenadas como “el municipio y la provincia” pero que también un “Estado eficiente es el que está presente”.

Señaló que Neuquén es la provincia que más colabora a la hora de generar recursos pero advirtió: “Subsidiamos el transporte público de Buenos Aires con nuestros recursos y solamente queremos lo que nos corresponde, ni un peso más. Si damos 100 pesos, queremos 100 pesos. ¿Qué obra tiene hoy el gobierno nacional en nuestra ciudad? Lo digo muy simple: cero. Entonces, el esfuerzo neuquino es nuestro, de nuestra gente y de estados eficientes como lo son los del gobierno provincial y municipal”.

Figueroa y Gaido firman pacto (2).JPG Maria Isabel sanchez

Figueroa le apuntó a Oscar Parrilli

El gobernador criticó el mecanismo de selección de candidaturas de los partidos nacionales y las viejas listas sábana. E hizo alusión, sin nombrarlo, al actual senador nacional Oscar Parrilli. “Los cargos no se heredan, se ganan, independientemente de cómo nos llamemos”, advirtió. Dijo que no quiere más en el Senado “a los amigos de” e indicó que “esa persona” (por Parrilli) no sólo “no hacía respetar a Neuquén, sino que ni siquiera se hacía respetar a sí mismo. Su jefa le decía pelotudo y se quedaba callado”.

Y agregó: “Imagínense si ese pelotudo iba a tratar de levantar la mano y decir que necesitaba algo a la provincia de Neuquén. ¿Ustedes piensan que iba a tener el coraje de reclamar algo para la provincia de Neuquén si se dejaba llamar de esa manera?”.

En contraposición, Figueroa dijo tener “un especial interés en que la política se renueve a partir de entender quiénes son las personas que representarían bien al pueblo de Neuquén. Y representar bien al pueblo de Neuquén no implica que uno tiene que nacer en una casa con un apellido de la nobleza política de la provincia”.

El gobernador señaló que en un contexto donde se deberán discutir la coparticipación y las regalías se necesitarán “provincias fuertes” en el Congreso, con legisladores, en este caso, que representen y defiendan los intereses de Neuquén.