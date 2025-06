Cristina Kirchner presa en vivo: "Lo que más me gustó fue escucharlos cantar 'Vamos a volver'"

Live Blog Post

El mensaje de Cristina: "Vamos a volver"

La expresidenta brindó un mensaje a los militantes que se encuentran en la Plaza de Mayo, por primera vez desde su departamento en Constitución, donde cumple su prisión domiciliaria.

"Hola, cómo están queridos compatriotas. Espero que estén muy bien, yo aquí en San José 1111, firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón. Qué cachivaches que son", expresó.

"Quiero agradecer las increíbles muestras de afectos ahí, en la puerta de casa y en distintos puntos de país. Gracias de corazón. Los he escuchado consignas, cantar el himno, la marcha con mucha pasión. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos, cantar otra vez 'vamos a volver'. No lo hacíamos desde hace muchísimo tiempo, demasiado tal vez. Revela una voluntad", agregó.

"Este 'vamos a volver" revela una voluntad, de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces por día, con computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un terrenito o algo que sea de ellos", sumó.

"Ese país no fue ninguna utopía, lo vivimos durante 12 años y lo dejamos desendeudado, como las empresas y a las familias. Es increíble lo que han hecho, destruyeron todo", indicó a una militancia que escuchó en silencio el mensa de la conductora de la oposición.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1935405071182754047&partner=&hide_thread=false "Lo que más me gustó fue escucharlos cantar 'Vamos a volver'"



En su mensaje para la movilización en Plaza de Mayo en su apoyo, Cristina Kirchner les agradeció a quienes asistieron y calificó de "cachivache" que no la dejen salir al balcón. pic.twitter.com/WgVwG1zUIR — Corta (@somoscorta) June 18, 2025

Luego del mensaje grabado, realizó una breve intervención en directo: "Están todos juntos y la verdad que quiero agradecerles tanto cariño y tanto afecto", comenzó.

"Tenemos razón. Razón nuestra y la de los pueblos que se niegan a ser arrasados y también de una Patria que se niega a ser colonia. Compatriotas, como siempre con firmeza y con mucho trabajo, siempre tirando para adelante", expresó y concluyó: "Gracias. Los quiero mucho, mucho. Los abrazo con mi corazón, fuerzas compatriotas".