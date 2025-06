Denuncia penal y escándalo con el hijo de un exgobernador acusado de ñoqui: no presentaba las declaraciones juradas

Ñoqui del Ministerio de Energía: fichaba y se iba

Durante ese tiempo, Salvatori no registró ninguna actividad laboral efectiva, no realizó las capacitaciones obligatorias, no generó usuario en el sistema de gestión electrónica (GDE), ni presentó licencias, certificados de servicio, ni declaraciones juradas patrimoniales conforme a la Ley 05 y el Decreto 117/2025.

El caso tomó mayor notoriedad y repercusión política, cuando se conoció un video que mostraría a Salvatori ingresando solo para “fichar” con huella digital su asistencia y luego retirándose sin cumplir funciones. Este presunto ardid fue un elemento que tomó en cuenta el fiscal Gaitan para mover el expediente al Ministerio Público Fiscal, y para sostener la acusación penal por fraude, ya que permitió que siguiera cobrando sus haberes sin contraprestación alguna.

Desde el Ministerio de Energía, a través del coordinador Gabriel Ranucci, se determinó la suspensión sin goce de haberes del agente como medida preventiva, mientras se sustancia el proceso sumarial. La denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal se sustenta en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal, que tipifica el fraude en perjuicio de la administración pública.

Paralelamente, la Escribanía General de Gobierno confirmó que Salvatori no presentó declaraciones juradas patrimoniales en los últimos años, requisito obligatorio para todo agente estatal. Su última declaración, de acuerdo al informe, registrada data de 1991, cuando fue requerida en el marco de una causa penal anterior.

Lo llamativo del caso es que, pese a estas irregularidades y al avance del proceso administrativo y judicial, el denunciado habría iniciado gestiones para acceder a la jubilación, lo que motivó nuevos cuestionamientos dentro del Ejecutivo.

La causa continúa abierta y desde la Fiscalía de Estado se anticipó que se ampliará la denuncia con el cálculo del monto total percibido de manera indebida por Salvatori, lo que representaría un perjuicio patrimonial significativo para las arcas provinciales.

Se espera que en las próximas semanas se avance con la investigación penal y se definan posibles imputaciones. El caso generó una alta repercusión por la figura involucrada, y en el debate público sobre los controles en la administración estatal y los privilegios de ciertos apellidos ligados al poder.

Tolerancia Cero de Rolando Figueroa

Figueroa aseguró que así como eliminaron las jubilaciones de privilegio, también empezaron a despedir a los ñoquis del Estado "se llame quien se llame (sic)". El gobernador hizo hincapié en el plan de tolerancia cero que inició su gestión y que ha derivado en la purga de muchos estatales que seguían trabajando a pesar de numerosas anomalías o causas judiciales.

"Si no defendemos nuestros recursos, no vamos a poder redistribuir, y redistribuir es esto, que le llegue a la gente común", dijo Figueroa durante la presentación del programa Proyecta Neuquén, que otorgará más de 1200 millones de pesos en créditos para jóvenes neuquinos que inicien un emprendimiento o su camino profesional.

El gobernador aclaró que ya no beneficiarán más "a los acomodados de la política que estaban detrás de alguien y no trabajaban".

De acuerdo al reporte, Salvatori es profesional del estado neuquino y los auditores pudieron constatar, de modo fehaciente e inequívoco, que “ha ejecutado conductas en perjuicio de la administración”, y que a partir de esas deslealtades ha logrado “percibir haberes sin contraprestación alguna”.

Captado por la cámara de seguridad

El informe indica que habrían acreditado que -desde hace cinco años no presta funciones efectivas en esa cartera ministerial. E incluso "se detectó que tomó la costumbre de registrar su ingreso mediante los sistemas de fichado, pero acto seguido abandona el lugar de trabajo sin justificación, constancia o autorización alguna".

En el ministerio hay una cámara que enfoca al dispositivo donde agentes y funcionarios fichan a través del sistema biométrico. De acuerdo al informe presentado al ministro Medele, las filmaciones -que están en el expediente- muestran que entre el 26 de mayo y el 4 de junio de este año, Salvatori marcó y se fue.