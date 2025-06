Rolando Figueroa acusó de ñoqui al hijo de un ex gobernador: "No puede jubilarse si estafó al pueblo de Neuquén"

"Si no defendemos nuestros recursos, no vamos a poder redistribuir, y redistribuir es esto, que le llegue a la gente común" , dijo Figueroa durante la presentación del programa Proyecta Neuquén, que otorgará más de 1200 millones de pesos en créditos para jóvenes neuquinos que inicien un emprendimiento o su camino profesional.

El gobernador aclaró que ya no beneficiarán más "a los acomodados de la política que estaban detrás de alguien y no trabajaban".

Figueroa Proyecto Futuro (30).JPG

Figueroa aseguró que así como eliminaron las jubilaciones de privilegio también empezaron a despedir a los ñoquis del Estado "se llame quien se llame (sic)". Pidió a la población que se anoticien de que "Neuquén cambió hace más de un año" y se refirió con dureza al caso específico del hijo de un ex gobernador de la provincia.

Sin nombrarlo, aclaró que el hijo del ex mandatario "no viene trabajar hace 18 años y hoy se quiere jubilar, es nuestro deber como neuquinos decirle "vos no te podés jubilar porque has estafado al pueblo de Neuquén" y los que más tienen que dar el ejemplo son los que tuvieron algún beneficio para acceder".

Pese a que Figueroa no dio nombres concretos, trascendió que se refería al hijo del ex gobernador Pedro Salvatori, un abogado que formaba parte de la planta permanente y que tuvo varios cargos públicos en gestiones previas de la administración provincial.

De la purga a la defensa de los recursos

Sus declaraciones se dieron en el marco de la presentación del programa Proyecta Futura, en la que el mandatario ofreció un discurso en clave electoral. Llamó a elegir representantes que recorran la provincia y conozcan las verdaderas necesidades de la población.

Por eso, aseguró que hace falta "que elijamos desde nuestro pueblo y desde la gente que anda en la calle quién nos va a defender a la hora de repartir los discursos" en clara referencia a las elecciones legislativas que están previstas para este año, y que definirán bancas en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

"Se viene el debate de una nueva ley de coparticipación federal después de las elecciones, hoy Neuquén recibe 1,7% de la coparticipación y producimos más de 4% del PBI, estamos siendo sumamente castigados", se lamentó.

Otros despidos de ñoquis en el Estado

En 2024, la purga de la administración pública se tradujo en el despido de más de 35 empleados estatales que no iban a trabajar o que presentaban distintas indisciplinas. Los despidos alcanzan distintas reparticiones e incluyen casos graves, como causas por narcotráfico, abuso de los recursos del Estado y hasta violencia sexual por parte de los agentes que fueron desvinculados de su cargo.

En las últimas semanas, por ejemplo, se anunció el despido de un auxiliar de servicio en una escuela de Senillosa que registraba un total de 165 faltas injustificadas. A eso se sumaron casos de exoneración, para los agentes que comenten los delitos más graves.

Figueroa Proyecto Futuro (26).JPG

El gobierno de la provincia de Neuquén exoneró a un suboficial de la Policía que fue condenado por abuso sexual agravado contra su propia hija, menor de edad. De esta manera, el hombre que fue condenado a 8 años de prisión no sólo será despedido de la administración pública sino que tampoco podrá acceder a derechos de jubilación.

"La decisión, impulsada por las nuevas políticas de tolerancia cero que rigen desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa, constituye una sanción más severa que el despido", informaron desde el Estado provincial.