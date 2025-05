La purga del Estado, sin tregua: despiden a un portero que faltó 165 días al trabajo

Las faltas se dieron entre 2022 y 2024. En algunos casos, el ex portero de Centenario había presentado certificados médicos truchos.

Desde el gobierno de Neuquén dieron más detalles sobre el nuevo despido, que se da en la misma semana en que exoneraron a un ex policía que cumplía funciones en la cárcel de Senillosa y que terminó condenado a ocho años de prisión por haber cometido abuso sexual contra su hija menor de edad. Aunque en ese caso puntual no trascendió el apellido del ex policía para resguardar a la víctima, en el resto de los casos, el gobierno avanzó con la postura de exponer la identidad de los estatales separados de sus cargos.