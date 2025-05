Tolerancia cero: el gobierno despidió y le quitó la jubilación a un policía que abusó de su hija

El ex suboficial fue condenado a 8 años de prisión. Trabajaba en el sector penitenciario y quedó exonerado de la Policía. Los detalles del caso.

El gobierno de la provincia de Neuquén exoneró a un suboficial de la Policía que fue condenado por abuso sexual agravado contra su propia hija, menor de edad. De esta manera, el hombre que fue condenado a 8 años de prisión no sólo será despedido de la administración pública sino que tampoco podrá acceder a derechos de jubilación.

En este caso puntual, se informó que el ahora ex suboficial Ariel Jorge Carlos (cuyo apellido se preserva para preservar a la víctima) se desempeñaba como sargento ayudante del Servicio Penitenciario en el área de traslados. Fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva tras ser hallado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple continuado.

carcel-de-senillosa.jpg El ataque en la cárcel de Senillosa tuvo como víctima a un preso, que sufrió la pérdida de un ojo.

La denuncia penal fue radicada el 27 de agosto de 2022 en la Comisaría 11 de Senillosa y ratificada ante la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales de Neuquén. Según consta en el expediente, los abusos se cometieron de manera reiterada en el domicilio familiar.

La sentencia judicial, dictada el 26 de agosto de 2024, calificó los hechos como de extrema gravedad. A partir de ello, la Jefatura de Policía solicitó la exoneración del condenado el 3 de diciembre del mismo año, trámite que se resolvió recientemente tras la instrucción directa del gobernador Figueroa de acelerar todos los expedientes de agentes condenados por delitos aberrantes.

El caso tomó notoriedad por tratarse de un hecho aberrante cometido por un funcionario público que debía garantizar la seguridad. Los delitos ocurrieron en 2022, durante la gestión del entonces gobernador Omar Gutiérrez. Sin embargo, el ahora ex agente no fue condenado hasta 2024, cuando ya había asumido el mandato Figueroa, que tomó la medidas disciplinarias.

Otros despidos por Tolerancia Cero

Aunque el gobierno de la provincia de Neuquén ya despidió a decenas de empleados públicos por distintas indisciplinas o actos de corrupción, las medidas se endurecieron todavía más sobre aquellos estatales que habían cometido delitos graves, como el caso del ex suboficial de Senillosa.

Este mes, el gobierno de Neuquén rechazó otorgar el perdón administrativo a tres estatales que habían solicitado volver a sus puestos después de cometer faltas de disciplina. Aunque los ex agentes pretendían regresar y recuperar sus sueldos, no los dejaron. "El gobierno de la provincia de Neuquén les dio continuidad a sus políticas de tolerancia cero frente a las indisciplinas, y rechazó el perdón administrativo que habían presentado tres ex agentes", informaron.

Rolando Figueroa en Rincón de los Sauces.jpg Rolando Figueroa en Rincón de los Sauces.

Los casos incluían a una empleada de la Municipalidad de Aluminé, un agente de la Policía de la provincia que cumplía funciones en Cutral Co y un trabajador de Neuquén capital, que había pasado de planta política a la planta permanente.

Pese al avance en la revisión y despidos al personal que registra faltas injustificadas o que cometió distintas indisciplinas, los casos de corrupción dentro de la administración pública siguen apareciendo.

Una historia insólita generó sorpresa en la administración municipal de Villa La Angostura. En este caso, la protagonista es una ex trabajadora de la Secretaría de Turismo, que fue cesanteada tras comprobarse que operaba una casa de cambio clandestina, operar con dólares y otras monedas extranjeras, dentro de su propia oficina pública. Lejos de bajar el perfil, la mujer inició una acción judicial sumarísima contra la Municipalidad por presunta violación a su tutela sindical.