Juicio por la muerte de Diego Maradona: lo suspenden por una semana

El fiscal Patricio Ferrari había solicitado que suspendiera el proceso durante 10 días, para que se esclarezca la investigación sobre los acusados que filmaron el debate para un presunto documental. Investigan si en las audiencias grabaron sin autorización. Según una denuncia, sería realizado por una productora del hermano de la jueza.

Qué pasará con la jueza del caso por la muerte de Diego Maradona

“Señores jueces, no ha escapado a ninguno de nosotros que lo sucedido en la última jornada a todas luces implica gravedad institucional. Muchas veces se habla de la gravedad institucional en sentido abstracto, pero desde la lógica y nacionalidad es lo que pasó. ¿Qué podríamos hacer ahora a partir de lo que observamos en la última audiencia? ¿Fingir demencia, hacer que no paso nada?“, manifestó Ferrari.

Asimismo, indicó que “nos parece sumamente prudente el aplazamiento del juicio por un plazo de 10 días para resolver sobre un tema que aparece trayendo aparejada la gravedad institucional”.

En este marco, la defensa de ex médico de Maradona, Leopoldo Luque, pidió una nueva recusación de la jueza Julieta Makintach, quien fue señalada en ser quien permitió el ingreso de cámaras de filmación a la sala.

El asesor de Jana Maradona, Félix Linfante adhirió al pedido de suspensión, también lo hizo el asesor jurídico de Verónica Ojeda, y el abogado de Dalma y Gianinna, Fernando Burlando.

Tras el pedido de los fiscales, la definición queda en manos de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro.

El enojo de Dalma Maradona

Dalma Maradona se refirió con contundencia a un episodio ocurrido el jueves pasado que podría tener consecuencias graves en el desarrollo del juicio.

"Aparecieron cámaras dentro del tribunal", anunció Ángel de Brito en su programa, lo que dio pie a que Dalma explicara la situación: "Sí, lo que sucede es que a mí me escribe un periodista y me dice ‘queríamos saber qué pasó con tal cosa, que las cámaras adentro, que ahora hay un revuelo, que no pudo declarar Díaz’. Yo dije, ‘¿qué?’".

El hecho al que se refiere Dalma habría tenido como protagonistas a dos personas que, supuestamente avaladas por la jueza Julieta Mackintach, ingresaron al recinto para registrar imágenes sin el conocimiento de las partes involucradas. Según trascendió, el objetivo sería la realización de un documental sobre el caso.

"Todos los que estaban en el tribunal se dieron cuenta que había cámaras grabando el juicio", sumó De Brito, mientras que Dalma aclaró: "No sé si cámaras o con un celular, no sé, lo que sea. Dispositivos, dos personas. Ya se sabía que no se podía. De hecho, a mí me pasó que estaba con el celular. Lo estaba por poner en silencio y me dijeron que no podía. O sea, eso es lo raro, que nadie haya visto que estas dos personas estaban grabando."

La denuncia fue impulsada por el abogado Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna en el juicio. Según reveló Dalma, "Fernando (Burlando) tuvo que presentar una denuncia para que se investigue ese caso y para saber si hay una de las juezas que está involucrada".